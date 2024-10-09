Американская телесеть HBO выпустила документальный фильм, в котором, как утверждается, авторы раскрывают личность создателя биткоина, скрывающегося под псевдонимом Сатоси Накамото. Создатели картины пришли к выводу, что это канадский разработчик и эксперт по криптовалютам Питер Тодд. Сам он это отрицает. Подробнее о доводах авторов фильма — в материале RTVI.

О чем говорится в фильме

Почти двухчасовой фильм Money Electric: The Bitcoin Mystery («Электрические деньги: тайна биткоина»), который позиционируется как глобальное расследование, показали в эфире HBO во вторник, 8 октября.

В фильме приводятся диалоги режиссера Каллена Хобака с Питером Тоддом, которому он излагает свою теорию. Тот слушает со смехом и «заигрывает» с идеей того, что он может быть Сатоси Накамото. В какой-то момент он произносит: «Я признаю, что вы довольно креативны. Вы придумываете какие-то безумные теории. Это смешно. Но я скажу, да, конечно, я Сатоси. И я Крейг Райт».

Австралийский предприниматель и программист Крейг Райт утверждал с 2016 года, что именно он создал биткоин и скрывался под псевдонимом Накамото. Он пытался таким образом претендовать на активы Накамото в 1 млн биткоинов ($68 млрд). В марте 2024 года Высокий суд Лондона постановил, что Райт не является Накамото, что он неоднократно лгал суду и что представленные им документы — подделка.

Хобак считает, что своим фильмом раскрыл главную загадку мира криптовалют о создателе биткоина. Режиссер среди прочего отмечает, что Питер Тодд серьезно увлечен теорией игр и созданием альтернативных личностей.

«Ему нравится игра в кошки-мышки. Ему хочется всех перехитрить, он стремится доказать, что он здесь самый умный парень», — поясняет он в своем фильме.

Среди «улик» Хобак приводит запись в чате, в которой Тодд называет себя «ведущим мировым экспертом в вопросах того, как пожертвовать свои биткоины». «Я совершил одну такую ​​жертву, и сделал это вручную», — говорилось в посте. Хобак расценил это как «признание» Тодда в том, что он якобы лишил себя доступа к сумме в 1 млн биткоинов, заработанных Накамото за первый год существования первой биткоин-сети.

Режиссер также обращает внимание на записи в чате BitcoinTalk в декабре 2010 года — одна написана от лица Сатоси, а за ней следует уточнение, опубликованное с аккаунта Питера Тодда. Хобак считает, что канадец случайно использовал свой настоящий профиль вместо псевдонима, и отмечает, что после этого оба аккаунта не проявляли активности одинаковое количество времени.

Реакция Питера Тодда

Фильм вызвал бурные обсуждения в Сети, СМИ отмечают, что преобладает критика выводов режиссера и его аргументов, которые считают косвенными и недостаточными.

Сам Тодд после премьеры настойчиво отрицает, что он якобы и есть Сатоси Накамото — об этом он писал в соцсети X и говорил в комментариях различным СМИ. По его словам, Каллен Хобак «цепляется за соломинку».

Питер Тодд занимается биткоином с 2010 года. Он внес вклад в разработку Bitcoin Core — бесплатного программного обеспечения с открытым исходным кодом, которое отвечает за проверку и хранение транзакций, являясь официальным «клиентом» сети биткоина и «кошельком».

Сатоси Накамото: тайна личности

Сатоси Накамото как создатель криптовалюты известен с 2008 года, когда некто под этим именем опубликовал техническую документацию биткоина. Он проявлял активность как разработчик до 2010 года, сохранив при этом анонимность, после чего резко «исчез». Это подогрело интерес к настоящей личности или личностям, которые могли скрываться под этим псевдонимом.

Среди прочего выдвигались версии, что это мог быть американский бизнесмен Илон Маск, крупнейшие банки и даже искусственный интеллект. Сам Маск в 2021 году назвал возможным создателем биткоина американского ученого венгерского происхождения Ника Сабо, работающего в сфере информатики и криптографии.

Перед выходом фильма HBO на платформе рынка предсказаний Polymarket были сделаны ставки на сумму более $20 млн о том, кто будет назван «настоящим» Сатоси Накамото. Среди главных претендентов были Лен Сассаман — криптограф, умерший в 2011 году в возрасте 31 года, Ник Сабо, Адам Бэк — британец, разработавший систему проверки работоспособности Hashcash, используемую в биткоинах, а также Дэвид Клейман — умерший бизнес-партнер Крейга Райта. Питер Тодд не входил в число фаворитов.