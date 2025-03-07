Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании резерва биткоинов и хранилища других цифровых активов. Как отмечает Bloomberg, резерв будут пополнять за счет криптовалюты, уже принадлежащей федеральному правительству.

«Биткоин — это оригинальная криптовалюта, <…>[которую] часто называют “цифровым золотом”. Поскольку существует фиксированный запас биткоинов, у нас [США] есть <…> преимущество в том, чтобы быть одной из первых стран, создавших стратегический резерв биткоинов. <…> Наша нация должна использовать, а не ограничивать возможности цифровых активов для нашего процветания», — говорится в тексте указа.

Согласно документу, правительственные биткоины нельзя продавать. Исключение — использование криптовалюты по решению суда, например, для компенсации жертвам преступлений или финансирования правоохранительных операций.

Кроме того, Трамп поручил Минфину и Минторгу разработать стратегию для приобретения дополнительных биткоинов при условии, что это не повлечет дополнительных затрат для американских налогоплательщиков. В течение 30 дней ведомства должны отчитаться о своих цифровых активах.

В настоящее время власти США владеют биткоинами на сумму около $16,4 млрд и семью другими токенами в размере $400 млн, пишет Bloomberg. Большинство из них, по данным агентства, были конфискованы правительством в рамках уголовного или гражданского судопроизводства.

Рынок криптовалют после публикации указа Трампа упал, передает Bloomberg. Стоимость биткоина снизилась на 3%, с $87,6 тыс. до $84,7 тыс. Другие более мелкие цифровые токены, включая Ether, XRP, Cardano и Solana, также подешевели по меньшей мере на 2%.

«Раньше инвесторы выходили на рынок в ожидании того, что правительство купит биткоин. С учетом последних событий эти позиции ослабевают», — сказал в разговоре с Bloomberg Стефан фон Хениш, директор по внебиржевой торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе в компании Bitgo Inc, занимающейся хранением криптовалют.

Агентство добавило, что в других странах азиатские акции, связанные с криптовалютами, также упали после подписания указа Трампом.

Bloomberg напоминает, что создание стратегического резерва биткоинов — одно из обещаний, которые Трамп озвучивал еще в ходе своей предвыборной кампании. Детали указа будут обсуждаться на первом в истории криптосаммите, который пройдет в Белом доме 7 марта.