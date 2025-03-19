Северная Корея стала третьей в мире страной по объему биткоинов — в этом списке ее опережают США и Великобритания, сообщает The Times. Подняться в рейтинге КНДР помогли хакеры, которые похищают криптовалюту во время кибератак.

По данным сервиса по мониторингу криптовалют, крупнейшая северокорейская организация по кибер-хакерству Lazarus — также известная как TraderTraitor — удерживает в общей сложности 13 580 биткоинов на сумму £886 млн.

В прошлом месяце организация устроила цифровой рейд на криптобиржу Bybit. В результате хакерам удалось похитить более £1,2 млрд в криптовалюте Ethereum, утверждает ФБР. Как отмечает The Times, украденная сумма превышает затраты КНДР на оборону в 2023 году — тогда они составили £1,1 млрд, а также является самой крупной известно кражей любого рода.

Как хакеры атаковали пользователей Bybit

The Times пишет, что северокорейские хакеры атаковали пользователей Bybit с помощью фишинговых атак по электронной почте и обманом получили доступ к сети биржи. Затем злоумышленники изменили текст сообщений на экранах пользователей — тем самым убедив их, что они одобряют обычные транзакции. Фактически, они давали согласие на перевод огромных сумм через несколько анонимных аккаунтов с помощью децентрализованных бирж.

Несмотря на апелляцию Bybit, большая часть украденной криптовалюты была переведена в обычные валюты и другие криптовалюты, включая биткоин, указывает издание.

В прошлом году северокорейские хакеры украли £616 млн в криптовалюте. По данным The Times, эти средства могут пойти на финансирование «ядерной программы и программы создания баллистических ракет» КНДР. Издание добавляет, что деньги Lazarus якобы являются «спасательным кругом» для Ким Чен Ына и «источником финансирования его оружия массового поражения».

Группа экспертов ООН пришла к выводу, что Северная Корея финансирует до 40% своей ядерной программы и программы по созданию баллистических ракет «незаконными кибернетическими средствами».

В начале марта президент США Дональд Трамп подписал указ о создании резерва биткоинов и хранилища других цифровых активов. Согласно документу, правительственные биткоины нельзя продавать. Исключение — использование криптовалюты по решению суда, например, для компенсации жертвам преступлений или финансирования правоохранительных операций.

Трамп пояснил, что биткоин — «оригинальная валюта», а у США есть «преимущество в том, чтобы быть одной из первых стран, создавших стратегический резерв биткоинов».

«Наша нация должна использовать, а не ограничивать возможности цифровых активов для нашего процветания», — отмечается в тексте указа.

В настоящее время власти США владеют биткоинами на сумму около $16,4 млрд и семью другими токенами в размере $400 млн, отмечал Bloomberg. Большинство из них, по данным агентства, были конфискованы правительством в рамках уголовного или гражданского судопроизводства. Таким же путем цифровые активы были приобретены правительством Великобритании, указал The Times.