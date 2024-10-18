Прокуратура Запорожской области сформировала итоговое обвинительное заключение в отношении 32-летнего гражданина Украины Сергея Потынга, которого подозревают в попытке подрыва автомобиля сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело. По информации надзорного ведомства, Потынг обвиняется в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), покушении на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконные приобретение, хранение и ношении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным ведомства, Потынг работал инженером цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Как установило следствие, в марте 2022 года подозреваемый вступил в террористическую группировку, созданную сотрудниками главного управления разведки (ГУР) Украины. Обвиняемый, по данным СК, собирал информацию о маршрутах и местах стоянки автомобилей, имеющих доступ на территорию ЗАЭС. Все сведения, в том числе и фотографии транспортных средств, Потынг передал через мессенджер украинскому куратору.

Как сообщает прокуратура, в мае 2023 года мужчина получил задание ликвидировать через подрыв сотрудника правоохранительных органов в Энергодаре. После этого, по данным ведомства, Потынг получил через тайник взрывчатку и заложил ее под днище автомобиля силовика. Однако взрывчатку обнаружили и обезвредили, а самого Потынга задержали.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Дело против него уже передано в Южный окружной военный суд для рассмотрения, уточнили в прокуратуре.

В начале октября в Энергодаре в результате подрыва автомобиля погиб начальник физической охраны ЗАЭС Андрей Короткий. По версии следователей, под машину было заложено самодельное взрывное устройство, которое сработало, когда мужчина сел в автомобиль.

До этого, в начале сентября, было совершено покушение на бывшего мэра Энергодара и нынешнего сотрудника Запорожской АЭС Андрея Шевчика.