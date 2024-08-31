МИД Ирана назвал беспочвенными утверждения о том, что генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) обучал российских военнослужащих применению беспилотников в ходе боевых действий на Украине. С подобными обвинениями ранее на этой неделе выступили в Киеве.

Как заявили в иранском внешнеполитическом ведомстве, пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани «назвал беспочвенными обвинения в присутствии иранского военного на украинской территории с целью обучения российских войск».

«Канани подтвердил принципиальную позицию Ирана, выступающего против ***** [боевых действий], и подчеркнул необходимость прекращения конфликта и мирного разрешения споров между Россией и Украиной», — сказано в заявлении.

Ранее на этой неделе бригадный генерал КСИР Шариф Моласареи Аббас Муса заочно получил подозрение на Украине. В Офисе генерального прокурора отметили, что Украина впервые объявила подозрение иностранному генералу не из России, писало украинское издание Liga.net.

По данным украинского следствия, группа иранских инструкторов не только учила российских военных применению беспилотников, но и якобы непосредственно помогала использовать дроны по объектам на Украине.

В Офисе генпрокурора Украины отметили, что у них «есть все основания» говорить о причастности генерала, руководившего группой иранских инструкторов, к «пособничеству» России. Иранца вызвали на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет, говорится в материале Liga.net.

Представитель офиса генпрокурора Украины также выступил с утверждением, что в 2022 году Иран передал российской стороне не менее 1,5 тыс. беспилотников. Как в Иране, так и в России подобные утверждения ранее уже неоднократно отвергали.