В Армии Ирана заявили, что ее ПВО якобы сбили уже три израильских истребителя F-35 и захватили в плен женщину-пилота одного из них. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) это опровергают, называя «полнейшими фейками».

Утром в субботу, 14 июня, иранское полуофициальное агентство Tasnim сообщило со ссылкой на отдел по связям с общественностью армии страны, что силы ПВО «успешно поразили и уничтожили» два F-35 и множество небольших летательных аппаратов. Один из истребителей якобы подбили в районе Фордо, где находится один из иранских объектов по обогащению урана. В той же заметке говорилось о захваченной в плен женщине-пилоте.

Иранский портал Khabarfoori опубликовал фото обломков самолета с шестиконечной звездой Давида на борту и заявил, будто это один из сбитых F-35. Пользователи предположили, что снимок был сделан нейросетью, передал телеканал RT. Они указали на некоторые несоответствия картинки реальным характеристикам истребителя, а также на то, что звезда Давида изображена не возле кабины летчика, как бывает обычно, а на хвосте.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа подполковник Надав Шошани назвал сообщения о двух сбитых F-35 «полнейшими фейками».

«Пока иранский режим распространяет ложь, мы устраняем реальные угрозы, такие как иранский беспилотник, сбитый над северным Израилем сегодня утром», — написал он в соцсети X.

Позднее в субботу агентство Tasnim снова со ссылкой на армейскую пресс-службу сообщило, что третий израильский F-35 якобы сбили в небе на западе Ирана. Пилот катапультировался, его судьба неизвестна, говорилось в тексте. Tehran Times пишет, что пилота якобы нашли и он стал вторым взятым в плен военнослужащим израильских ВВС.

Представитель пресс-службы ЦАХАЛа опровергла РИА Новости информацию о третьем сбитом F-35.

«Пресс-служба армии Израиля отрицает сообщения о сбитом истребителе», — заявила она.

Индийское издание The Economic Times усомнилось, что иранские радары способны отследить истребитель пятого поколения F-35 c его передовой системой скрытности, сенсоров и радиоэлектронной борьбы.

В свою очередь российский военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов высказал мнение ТАСС, что у Ирана есть средства ПВО, потенциально способные поражать F-35. По его словам, этот истребитель хотя и считается малозаметным, все же не является абсолютно защищенным.

«Низкая радиолокационная заметность не позволяет им уклониться от средств поражения. Современное зенитно-управляемое ракетное вооружение безусловно позволяют достигать F-35 на серьезных дистанциях», — рассудил Степанов.