Иран впервые применил сверхтяжелые баллистические ракеты «Саджиль» дальностью 2 тыс. км при атаке на Израиль вечером 18 июня. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в телеграм-канале.

В Корпусе пригрозили, что ракетные удары вынудят израильтян круглосуточно находиться в убежищах, а сирены воздушной тревоги будут звучать непрерывно.

«Выбирайте — либо „медленная смерть“ в аду бункеров, либо спасайте свои жизни, бежав с земель, украденных вашими предками. Бегите, если хотите выжить!» — говорится в сообщении.

В публикации также утверждается, что иранским войскам «удалось сломить израильские системы ПВО» и получить полный контроль на воздушным пространством Израиля. В КСИР уточнили, что удары были нанесены по штабам израильской разведки Моссад, военной разведки и авиабазам Израиля.

По информации Al Jazeera, ракета «Саджил» работает на твердом топливе и в различных модификациях способна поражать объекты на дистанции до 2500 километров. Еще большей дальностью — 3000 километров — располагает иранская «Сумар». Ракетные комплексы «Гадр» и «Хорремшехр» имеют максимальную дальность поражения 2000 километров, передает Reuters. Как отмечает иранское агентство Tasnim, это стало первым применением ракет «Саджиль» в боевых условиях. Расстояние от израильской до иранской границы составляет около 1500 километров.

Согласно информации Times of Israel, в ходе последнего ракетного обстрела Иран выпустил лишь одну баллистическую ракету по Израилю, которая была успешно сбита системами противовоздушной обороны. Жертв и разрушений зафиксировано не было.

Днем ранее иранское Минобороны сообщило, что в ходе атаки на Израиль впервые была успешно использована новая ракета. Как заявляют в Тегеране, израильские системы ПВО не смогли засечь ее до момента поражения цели. Удары пришлись по зданию военной разведки Израиля (АМАН) и штаб-квартире «Моссада» в Тель-Авиве.

Самый дальний удар с начала операции израильские военно-воздушные силы нанесли 15 июня по иранскому самолету-заправщику в аэропорту Мешхеда на востоке Ирана (2,3 тыс. км от Израиля).

Эскалация конфликта между Ираном и Израилем произошла в ночь с 13 на 14 июня. Первым шагом стала крупная военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Восстающий лев», в ходе которой были атакованы иранские ядерные объекты, включая урановый комбинат в Натанзе, штабы КСИР, ракетные арсеналы и позиции ПВО. В ответ Тегеран начал ответные удары с вечера 14 июня, нанеся значительный ущерб Тель-Авиву. Стороны продолжают обмениваются ракетными и авиаударами.