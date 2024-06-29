В первом туре внеочередных президентских выборов в Иране ни один из кандидатов не смог преодолеть необходимый для победы 50-процентный барьер, поэтому, как сообщило агентство Mehr, 5 июля состоится второй тур выборов. В нем встретятся реформист Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили.

По итогам первого тура Пезешкиан набрал 10,4 млн голосов, Джалили — почти 9,5 миллиона. Из президентской гонки выбыли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и экс-глава МВД, бывший министр юстиции Мостафа Пурмохаммади (3,3 млн и 206 тыс. голосов соответственно).

Иранский оппозиционный канал Iran International передает, что зафиксированная явка 40% избирателей оказалась самой низкой за всю историю исламской республики. По оценке журналиста канала, это свидетельствует о «полном поражении» верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который неоднократно призывал иранцев голосовать.

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Масуд Пезешкиан, который был близок к победе на выборах, — 69-летний кардиохирург, бывший министр здравоохранения. Это умеренный политик, защищающий права женщин и социальные свободы. Он ратует за осторожную разрядку в отношениях с Западом, экономические реформы и возобновление ядерной сделки.

Его соперник Саид Джалили, напротив, известен антизападными взглядами и выступает против соглашения со странами Запада по ядерной программе Ирана.

Как отмечает Associated Press, на выборах в Иране запрещено баллотироваться женщинам и сторонникам радикальных перемен.

До сих пор второй тур на президентских выборах в Иране проводился лишь однажды — в 2005 году, когда победу одержал сторонник жесткой линии Махмуд Ахмадинежад, напоминает AP.

Внеочередные выборы были назначены в Иране после гибели президента страны Ибрахима Раиси в авиакатастрофе 19 мая этого года. Вместе с ним в упавшем вертолете разбились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем и глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати.