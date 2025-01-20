Иранский суд приговорил популярного певца Амира Хоссейна Магсудлу, известного как Таталу, к казни по обвинению в богохульстве, пишет британская газета The Guardian. Местная газета Etemad уточняет, что смертный приговор был вынесен артисту по ходатайству прокурора, который добивался ужесточения ранее присужденного ему наказания — пятилетнего тюремного срока.

Дело Магсудлу было возобновлено, и при его повторном рассмотрении в суде обвиняемого приговорили к смертной казни, признав виновным в оскорблении пророка Мухаммеда. В постановлении суда уточняется, что приговор не является окончательным и может быть обжалован.

Ранее Таталу уже приговаривали к 10 годам тюрьмы за «пропаганду проституции», а также судили по обвинению в распространении «пропаганды против Исламской Республики» и публикации «непристойного контента».

Амир Хоссейн Магсудлу — уроженец Тегерана с азербайджанскими корнями. Он занялся музыкой после школы и первую известность приобрел в 2003 году, сочиняя песни для своего блога, но так и не получил разрешения Министерства культуры и исламского руководства Ирана на артистическую деятельность — хотя успел записать 21 альбом.

Западные издания описывают стиль Таталу как «яркую смесь поп-музыки, рэпа и R&B», а его самого называют музыкантом с самой «сильной фан-базой» среди молодежи в Иране. Артист славится своим эпатажным обликом, в том числе многочисленными татуировками. Он стал первым иранцем, который сотрудничал с Universal Music Group. Его музыка некоторое время пользовалась популярностью у консервативных политиков, которые полагали, что через артистов смогут привлечь на свою сторону молодых и либерально настроенных иранцев.

В 2014 году Таталу написал сингл Manam Yeki az un Yazdahtam («Я один из этих 11 игроков») для иранской национальной сборной к чемпионату мира по футболу FIFA. В июне 2015 года, когда в Вене шли переговоры по ядерной программе Ирана, музыкант выпустил песню Energy Hastei в поддержку этой программы. Видеоклип на нее сняли на иранском военном корабле Damavand. Долгое время она была самой популярной в поиске Google композицией на персидском языке, но на родине артиста вызвала споры из-за сходства с песнями Мохаммадрезы Шаджариана в поддержку иранских протестов в 2009 году.

В 2015 году Таталу посетил Тегеранский музей мира, где получил благодарность от ветеранов ирано-иракской войны за свой музыкальный клип Shohada (The Martyrs) и был представлен как «посол музея в мире». В 2017 году музыкант провел в телеэфире «неловкую» встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, который впоследствии разбился на вертолете, напоминает Guardian.

В 2018 году после нескольких арестов и очередного отказа в выдаче лицензии на музыкальную деятельность артист покинул Иран и поселился в Стамбуле. Он активно концертировал в Турции до тех пор, пока не истек срок действия его иранского паспорта.

В 2023 году Таталу попытался выехать из Турции в Тегеран, но был задержан пограничниками в стамбульском аэропорту из-за просроченного удостоверения личности, а потом передан иранским властям, которые сразу же отправили артиста под арест.