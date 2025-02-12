Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что покидает свой пост, передает ТАСС.

«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике», — сказала она.

По словам Винер, она планирует передать «накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд».

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил РИА Новости, что Центр спортивной подготовки сборных команд России, подведомственный Минспорту, удовлетворил заявление Ирины Винер.

«Ирина Александровна Винер — уникальный тренер, буквально создавший школу художественной гимнастики, которой восхищается весь мир. Под ее руководством российская команда завоевала бесчисленное количество титулов, а дисциплина стала по-настоящему популярной», — сказал он.

Дегтярев также отметил, что что выражает благодарность Винер за работу и поддержку спортсменов.

Ирине Винер 76 лет, она занимала пост главного тренера с 2001 года. Среди ее воспитанниц — двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева, олимпийская чемпионка и двукратная абсолютная чемпионка мира Алина Кабаева, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун, олимпийская чемпионка Юлия Барсукова, многократные чемпионки мира Наталья Липковская, Амина Зарипова, Яна Батыршина, Вера Сесина, Ольга Капранова, Яна Кудрявцева, Дина и Арина Аверины, многократные чемпионки СССР Венера Зарипова, Елена Холодова и другие.

C 2008 по 2024 годы Винер возглавляла Всероссийскую федерацию художественной гимнастики. Организация влилась в состав объединенной Федерации гимнастики России, которую возглавил глава РЖД Олег Белозеров.

Кроме того, Винер является членом Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта, а также членом Общественной палаты, председатель Комиссии по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

С 2016 года она входит в Высший совет партии «Единая Россия».