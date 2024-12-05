Правоохранительные органы приняли «исчерпывающие меры» для выяснения обстоятельств и установления всех причастных к уголовному делу об избиении граждан, фигурантом которого является 14-летний чеченский подросток. Об этом говорится в заявлении официального представителя Следственного комитета (СК) России Светланы Петренко.

Ведомство опубликовало сообщение после критики главы Чечни Рамзана Кадырова, который высказал недовольство из-за открытия уголовного дела о хулиганстве в отношении подростка. По словам чеченского лидера, руководители СК и МВД, включая глав ведомств Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева, «сидят не на своих местах».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отказался комментировать высказывание Кадырова.

«Необходимо отметить, что правоохранительными органами приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям. В ходе расследования получены показания обвиняемых, подтверждающие факт вступления ими в сговор для совершения хулиганских действий, а также показания потерпевших и свидетелей», — пояснила представитель СК Светлана Петренко.

Согласно данным СК, пятеро подростков договорились о совершении хулиганских действий и в течение сентября 2023 года напали на восемь человек, семь из которых были несовершеннолетними. Юноши выбирали случайных прохожих, затем один из соучастников намеренно провоцировал словесный конфликт, после чего начинал драку и избивал потерпевшего, уточнила Петренко. По ее информации, нападения происходили в ТРЦ «Авиапарк», ТЦ «Дискавери» и на территории «Парка культуры «Ходынское поле» в Москве.

Как отметила представитель ведомства, в отношении пяти подростков, занимавшихся нападениями, заведено дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 213 УК РФ). Обвиняемым по этой статье грозит штраф в размере до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

Окончательное решение о виновности фигурантов примет суд на основании доказательств следствия. Судебное заседание по делу 14-летнего подростка, участвовавшего в нападениях, должно состояться 18 декабря.

По словам Петренко, у следствия есть доказательства преступных действий подростков, в том числе и видеозаписи, на которых зафиксированы нападения.

Также СК опубликовал ролик с фрагментами нападений и избиений группы подростков. На кадрах видно, как мальчики окружают отдельных прохожих, а затем продолжительное время бьют их. Также на видео слышно, как сообщники поддерживают нападавшего, скандируют его имя и советуют, куда наносить удары.

Сторона защиты арестованного подростка настаивает на его полной невиновности. По их словам, он пытался защитить своего 12-летнего знакомого от агрессии со стороны другого участника конфликта, который, как утверждается, вел себя провокационно и агрессивно. Представители защиты пояснили, что видеозапись интерпретирована сторонами обвинения некорректно. Адвокат подростка Асланбек Минкаилов заявил о значительном ухудшении здоровья своего подзащитного.

Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев выразил мнение, что действия подростка не должны рассматриваться как умышленное нарушение общественного порядка. Он подчеркнул уверенность в невиновности подсудимого.