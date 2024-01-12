Протоиерей Алексей Уминский, который был снят с поста настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах и запрещен в служении, может быть лишен сана. Такое мнение историк русской церкви Сергей Бычков высказал в программе RTVI «Что это было».

На вопрос, могут ли Уминского лишить сана, Бычков ответил: «Думаю, что вполне». По мнению эксперта, многое зависит от того, придет ли протоиерей на церковный суд, и как будет себя вести там.

«Но такое ощущение, что исход предрешен. Скорее всего, что да, действительно, наверное, его извергнут из сана, поскольку он уже запрещен в священнослужении», — сказал Бычков.

Он полагает, что Уминского запретили в служении из-за его интервью Алексею Венедиктову*. «Я думаю, что это, наверное, была последняя капля, которая переполнила чашу терпения патриарха, потому что патриарх является правящим епископом города Москвы. Поэтому последовал указ и вызов его (Уминского. — прим. RTVI) на церковный суд», — сказал эксперт.

Если Уминский трижды не явится на суд, то «дело будет рассматриваться без него», пояснил Бычков.

По его словам, в РПЦ действует «очень жесткая» дисциплина.

«Ее можно сравнить с дисциплиной в армии, как это ни странно звучит, но это действительно так и есть. То есть священник, когда он собирается предпринять какие-то шаги, он, конечно, должен обязательно советоваться со своим правящим епископом. Это необходимо», — сказал собеседник RTVI.

Он полагает, что письмо в поддержку Уминского вряд ли сыграет какую-то роль.

Бычков также отметил, что институт церковного суда был восстановлен менее 30 лет назад и «еще очень слабо развит».

«И пока мы еще не имеем прецедента, чтобы на церковном суде священник или клирик был оправдан. Как раз мы видим, что в основном церковный суд карает тех священников, которые стоят перед ним», — отметил собеседник RTVI.

Запрет Уминского

Уминский был настоятелем храма Троицы в Хохлах с 1993 года. 5 января о его отстранении сообщили религиовед Ксения Лученко и Венедиктов*. В ноябре в интервью журналисту Уминский посоветовал верующим, которые не желают ходить в храм, где «молятся за победу и за поддержку СВО», искать священников, которые «стараются не очень сильно <…> военный дух на литургии укреплять», и «больше молятся о мире, нежели о победе».

Настоятелем храма в Хохлах был назначен Андрей Ткачев, который родился во Львове, в Россию переехал в 2014 году. Еще в 2015 году он назвал Украину «бараком буйнопомешанных».

РПЦ официально сообщила, что Уминский «освобождается от несомого послушания и запрещается в священнослужении до окончания рассмотрения его дела в Дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете Москвы». Лученко опубликовала скан документа, согласно которому священника вызвали в церковный суд из-за «правонарушения, связанного с отказом чтения установленной молитвы о святой Руси за божественной литургией». Уминский дважды не пришел на суд.

В 2023 году был лишен сана клирик храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерей Иоанн Коваль, который в молитве «О Святой Руси» заменил слово «победа» на «мир». Он перешел под юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Елизавета Паршина, София Сарджвеладзе

* признан Минюстом России иноагентом