Следствие по делу об убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, застреленного в 2023 году у подмосковного отеля, изначально рассматривало версию о причастности «армян из дорожной мафии», заявил Инфо24 другой бывший депутат украинского парламента Олег Царев. Ранее сегодня СМИ сообщили, что в пособничестве покушению на Киву подозревают 44-летнего гражданина Армении Араика Амирханяна.

По словам Царева, с самого начала у следователей была информация о том, что Кива ездил на автомобиле Toyota Land Cruiser 200, который ему предоставили «армяне из дорожной мафии». Он добавил, что СК также разрабатывал версию о «сливе» информации о местонахождении Кивы кем-то из ближайшего окружения.

«Знаю, что о нем сливали информацию — кто-то очень близкий. Этого близкого искали. Знаю еще ряд подробностей. Но не могу их сообщать. Исходя из того что знаю, помимо официальной информации, точно, что заказчики из Киева — из СБУ», — рассказал Царев.

Амирханян в начале 2000-х годов занимался на Украине крупным бизнесом, в том числе сотрудничал с «Укравтодором». В 2000 году Служба безопасности Украины (СБУ) объявила его в розыск, а президент страны Владимир Зеленский лишил гражданства. Сейчас бизнесмен находится под стражей в московском СИЗО по обвинению в даче взятки.

В декабре 2023 года Илья Кива был найден мертвым в лесу на территории загородного отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево Московской области, его убили двумя выстрелами в голову. В качестве одной из первых версий рассматривалось заказное убийство, организованное СБУ. Украинская спецслужба косвенно подтвердила свою причастность.

Сегодня, 9 июня, телеграм-каналы Shot и Bаza сообщили, что Амирханян стал подозреваемым в соучастии как возможный поставщик информации о местонахождении и передвижениях Кивы. По данным источников каналов, бизнесмен занял у экс-депутата крупную сумму и снабжал СБУ данными для его убийства, чтобы не возвращать долг.