В России задержан подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщает Baza. По данным телеграм-канала, речь идет о бывшем «крупнейшем подрядчике Укравтодора», 44-летнем гражданине Армении Араике Амирханяне.

В посте отмечается, что Амирханян «передал СБУ информацию о местонахождении жертвы», после чего «расстрелял Киву в Подмосковье в 2023 году».

Предполагаемый убийца, уточняет Baza, с мая находится в СИЗО-8 Московской области по делу о даче взятки.

«Как сообщают источники, следователи считают, что Амирханян вошел в доверие к Киве, следил за ним, а затем передал сотрудникам СБУ информацию о том, где тот живет», — пишет телеграм-канал.

Ранее о том, что следователи подозревают Амирханяна в причастности к убийству Кивы, сообщил телеграм-канал Shot. По его данным, Амирханян, который раньше вел бизнес на Украине, «втерся в доверие» к будущей жертве, а затем передал все данные СБУ.

«В настоящее время Амирханян находится в статусе подсудимого по делу о даче взятки. Сейчас он в СИЗО», — говорится в посте.

По неподтвержденной версии, Амирханян якобы был должен Киве 30 млн рублей, и, чтобы не отдавать деньги, он слил его данные и распорядок дня СБУ.

В 2017 году Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компании Амирханяна за участие в тендерных сговорах. В 2019 году предприниматель был задержан за вымогательство 100 млн грн у чиновника «Укравтодора». Тогда же СБУ арестовала его по подозрению в организации незаконной перевозки людей и хищении имущества на сумму примерно 20 млн грн.

В 2021 году его уличили в присвоении 500 миллионов гривен из бюджета. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский аннулировал его украинское гражданство, сославшись на наличие армянского паспорта. Помимо этого, Киев ввел санкции против Амирханяна: у него были заблокированы все активы, ему запретили вывод капитала за пределы государства и так далее.

СБУ также подозревала Амирханяна в финансировании попыток свержения конституционного строя и блокировке свыше 200 государственных закупок в дорожной сфере на миллиарды гривен.

Илья Кива, против которого на Украине заведено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене, был убит 6 декабря 2023 года, его тело нашли в деревне Супонево на территории отеля «Величъ Кантри Клаб». Несколько украинских изданий со ссылкой на источники утверждали, что убийство Кивы было «спецоперацией СБУ». Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил журналистам, что Кива был «ликвидирован».