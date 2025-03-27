При крушении батискафа у берегов египетской Хургады погибли шесть человек, пятеро из них россияне, пишет телеграм-канал «112». Предварительно, судно напоролось на риф, после чего в салоне произошла разгерметизация, сообщает Baza. Что еще известно о происшествии — в материале RTVI.

Прогулочный батискаф «Синдбад» потерпел катастрофу в километре от берега Хургады, когда вез туристов на подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо экипажа, на борту находились 45 россиян, в том числе несовершеннолетних. Все они приехали в Египет по путевкам туроператора «Библио Глобус».

Shot пишет, что причиной крушения батискафа могло стать столкновение судна с рифом из-за ошибки одного из членов экипажа. После этого в салон хлынула вода и началась разгерметизация. Как отмечает телеграм-канал, экипаж смог открыть два единственных выхода из батискафа, но из-за большого количества пассажиров многие не смогли выбраться из воды: внутри началась давка и паника, родители пытались спасти своих детей.

Батискаф, по данным Shot, оставался на плаву в перевернутом виде, но затем ушел на дно. Судно затонуло на глубине 20 метров — давление там 20кПа. Как указывает телеграм-канал, в таких условиях человеку сложно ориентироваться и принимать решения.

Первым на помощь приплыли туристические катера, позднее к ним присоединились спасатели и медики. Shot утверждает, что на сушу доставили 29 человек. По данным Baza, в отелях находится 24 человека. Еще двоих ищут.

Изначально сообщалось о четырех погибших, затем число жертв увеличилась до шести. Shot написал о девяти погибших, включая одного ребенка. «112» указывает, что еще 18 человек пострадали. По информации Shot, девять человек госпитализированы в критическом состоянии.

Вместе с тем в генконсульстве заявили, что 38 из 45 россиян удалось спасти. Судьба оставшихся пока неизвестно, утверждает РИА Новости.

Экскурсия за 7 тыс. рублей

Как пишет «112», батискаф «Синдбад» регулярно осуществлял подводную экскурсию. Желающие покупали ее отдельно — в отелях. В туристической компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовывала тур, рассказали «Известиям», что судно находилось в эксплуатации около десяти лет.

По данным Shot, за экскурсию на батискафе «Синдбад» россияне заплатили около 7 тыс. рублей. Билеты для детей стоили в два раза дешевле — примерно 3,5 тыс. рублей. Судно должно было погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф.

Все пострадавшие туристы проживали в отелях Sindbad Club, Mercure Hurghada и Titanic Beach, добавляет Shot.

Жалобы на батискаф поступали и раньше

Shot отмечает, что в настоящее время все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады экстренно отменены. Также приостановлены экскурсии и продажи билетов на них. Всего, по данным канала, возле Хургады экскурсионные компании использовали 14 батискафов.

Телеграм-канал Mash пишет, что жалобы на батискаф «Синдбад» поступали от россиян еще в 2024 году. Туристы говорили, что судно «обшарпано, система вентиляции практически не работала, дышать было нечем, а капитан давал управлять судном туристке из Азии».

Путешественники, катавшиеся на батискафе в марте 2025 года, подтвердили «ужасное состояние» судна. Они рассказали Shot, что стекла у «Синдбада» оказались «побитыми и затертыми», поэтому рыбок и шоу дайверов разглядеть было «непросто».

Туристы также жаловались на испорченные жилеты безопасности и отсутствие инструктажа на случай ЧП. Shot утверждает, что компания-организатор экскурсии не составляла списки клиентов, поэтому власти до сих пор не могут установить личности всех, кто был на борту.