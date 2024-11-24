Новым послом России в США станет директор департамента Северной Америки российского внешнеполитического ведомства, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три осведомленных источника, назвавших его «наиболее вероятным кандидатом на этот пост».

Несколько дней назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что кандидатура посла в США уже определена, и сейчас «выполняются все предусмотренные на этот счет процедуры по утверждению кандидатуры, по подготовке указа и так далее и тому подобное», поэтому назначение состоится «в обозримой перспективе».

О том, что этот пост может занять Дарчиев, первыми написали «Ведомости». Источник газеты в дипломатических кругах утверждал, что именно экс-посла в Канаде отправят в США, если не будет принято решение понизить уровень российского дипломатического представительства в этой стране. В тот же день Песков заявил ТАСС, что понижать уровень дипломатических отношений с США на фоне окончания посольской миссии Анатолия Антонова не планируется.

Антонов, который пробыл российским послом в США последние семь лет, завершил работу в октябре 2024 года. Ранее он работал заместителем министра иностранных дел и заместителем министра обороны России.

Его отправка в США, утвержденная указом Путина в 2017 году, последовала за ужесточением санкций, высылкой российских дипломатов и арестом российской государственной собственности на американской территории под конец президентского срока Барака Обамы.

Перед окончанием своей дипмиссии Антонов заявил в эфире Первого канала, что работать в США в последнее время «становилось все труднее», поскольку двусторонние отношения «ржавеют и распадаются». «Ъ» отмечает, что его посольская миссия пришлась на один из самых сложных периодов российско-американских отношений, однако Дарчиеву придется работать в еще более непростых условиях.

Александр Дарчиев начал специализироваться на Северной Америке еще со студенческих времен, а после окончания вуза почти 10 лет провел в Институте США и Канады — сначала аспирантом, а потом младшим научным сотрудником и научным сотрудником.

С 1993 года Дарчиев начал делать карьеру в системе российского внешнеполитического ведомства. К середине 1990-х годов он возглавил отдел департамента Северной Америки, а в 2003 году, после пяти лет работы советником посольства в США, стал заместителем директора всего департамента. В 2005 году его отправили в Вашингтон советником-посланником, и он вернулся оттуда лишь в 2010 году.

С 2014 года Дарчиев являлся чрезвычайным и полномочным послом России в Канаде — как раз в тот период, когда обе страны последовательно ужесточали взаимные санкции. В 2022 году он, вновь возглавляя департамент Северной Америки, назвал российскую военную операцию на Украине вынужденной мерой, предпринятой, чтобы прекратить «фактический геноцид русских на бывших украинских территориях». По словам дипломата, в 2021 году Россия пыталась договориться с коллективным Западом и НАТО о взаимных гарантиях безопасности, но получила «надменный» отрицательный ответ.