Уровень воды в реке Тобол в Курганской области в ближайшие дни поднимется до максимального уровня — 10 метров, волна паводка уже подошла к самому городу Курган. Об этом на совещании у президента сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

«Что касается Курганской области, здесь волна паводка подошла непосредственно к городу Кургану. В ближайшие дни мы ожидаем максимального уровня воды, который, по прогнозам, будет достигать 10 метров, что является историческим максимумом», — отметил Куренков.

По его словам, для предупредительных мер в область отправлены дополнительные группы МЧС, также заранее эвакуированы почти 14 тысяч человек, в том числе почти две тысячи детей.

При этом в 25 населенных пунктах Курганской области подтопленными остаются более 600 жилых домов, 2 тысяч дачных домов и свыше 3,5 тысяч приусадебных участков.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем телеграм-канале сообщил, что по состоянию на 22:00 (20:00 по мск) уровень воды в районе Кургана за сутки вырос на полтора метра и достиг отметки в 943 см.

Руководитель региона предупредил жителей Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, а также жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу о необходимости подготовиться к эвакуации «в случае дальнейшего интенсивного роста воды». Жителей Белозерского округа просили выезжать с подтопляемых территорий «уже сейчас».

В Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации с 8 апреля. По состоянию на утро 17 апреля в регионе были подтоплены 669 жилых и 2376 дачных домов, а также 9 участков автомобильных дорог.

Также глава МЧС рассказал о «неблагоприятном прогнозе» в Тюменской области.

«При сохранении текущих значений сбросов из водохранилищ на территории Казахстана возможен наихудший сценарий развития обстановки. Прогнозируется затопление территории жилых домов частного сектора в 94 населенных пунктах с населением свыше 31 тысячи человек», — предупредил Куренков.

При этом устойчивое снижение уровня воды ожидается в Оренбургской области. По словам главы МЧС, волна паводка прошла города Орск и Оренбург.

Тем не менее, пока на территории Оренбургской области остаются подтопленными более 15 тысяч жилых домов, почти 23 тысячи приусадебных участков и 26 низководных мостов. В 35 пунктах временного размещения населения находятся 1031 человек, в том числе 203 ребенка, поделился Куренков.

Он предупредил, что волна паводка смещается вниз по течению реки Урал и приближается к селу Илек на границе с Казахстаном, где уровень воды уже достиг опасной отметки.

17 апреля во время совещания президент Владимир Путин сделал замечание губернатору Тюменской области Александру Моору, который назвал «упертыми» местных жителей, отказавшихся от эвакуации из зоны паводков. Глава региона также сообщил, что уровень воды в реке Ишим может превысить исторический максимум на 2 м. В связи с этим в зону подтопления в регионе попадают 101 населенный пункт, свыше 6,3 тыс. домовладений и около 17,5 тыс. жителей.

По данным Росгидромета, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидается 20 апреля.