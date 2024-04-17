Президент России Владимир Путин сделал замечание губернатору Тюменской области Александру Моору, который назвал «упертыми» местных жителей, отказавшихся от эвакуации из зоны паводков. Глава государства отреагировал на реплику руководителя региона во время совещания с правительством о ситуации с паводками 17 апреля.

Моор заявил, что из зоны подтопления в Тюменской области «люди эвакуированы, остались последние, самые упертые». «Но там сейчас активно работают бригада МЧС, полиция и органы местного самоуправления. Мы всех людей оттуда эвакуировали», — сказал тюменский губернатор.

«Вы сказали, что «людей вывозим, остались самые упертые». Не надо так о людях говорить, не надо…» — сказал Путин.

«Владимир Владимирович, извините…» — начал отвечать Моор, но президент продолжил говорить.

«Нет, послушайте меня. Не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, не досыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, свои дома, но надо, чтобы поверили в то, что всё будет надежно обеспечено», — сказал президент.

На совещании с участием Путина Моор сообщил, что уровень воды в реке Ишим может превысить исторический максимум на 2 м. В связи с этим в зону подтопления в регионе попадают 101 населенный пункт, свыше 6,3 тыс. домовладений и около 17,5 тыс. жителей, отчитался глава региона.

В свою очередь, Путин отметил, что предупреждал Моора о возможном повышении уровня воды в Тюменской области выше обычных значений. Губернатор в ответ сказал, что в регионе по поручению президента готовились к приходу воды и подняли дамбы на дополнительные 2 м.

Паводок в Тюменской области

В Тюменской области введен режим ЧС из-за неблагоприятного прогноза по паводку. 12 апреля Моор заявил о необходимости укреплять дамбы и наращивать их высоту «пока есть время». Глава региона предупреждал, что региональному МЧС может понадобиться помощь местных жителей, у которых есть свои лодки.

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14 апреля была объявлена эвакуация жителей населенных пунктов, расположенных в пойме реки Ишим. На следующий день началась эвакуация еще восьми поселений из-за угрозы затопления. 16 апреля к «срочной» эвакуации призвали всех жителей Ишима, дома которых могут оказаться в зоне подтопления из-за паводков. Информационный центр регионального правительства подчеркнул, что на реке Ишим был зафиксирован критический подъем уровня воды.

На фоне ухудшения паводковой ситуации школы некоторых населенных пунктов Тюменской области перешли на дистанционное обучение. По данным Росгидромета, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидается 20 апреля.