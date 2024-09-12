Вечером в среду, 11 сентября, в возрасте 69 лет умер тележурналист Николай Сванидзе. Он стоял у истоков создания российского телевидения, был автором исторических программ и снял множество документальных фильмов. До 2022 года журналист входил в состав СПЧ, исключение из которого он связал со своей «открытой антивоенной позицией». Чем жил Сванидзе и как строилась его карьера — в материале RTVI.

Историк и преподаватель

Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. Он учился в школе с углубленным изучением английского языка (сейчас — № 1522), а затем поступил на исторический факультет МГУ, который окончил в 1977 году.

Сразу после выпуска из университета Сванидзе устроился в Институт США и Канады АН СССР (сейчас — Институт США и Канады Российской академии наук, РАН). Тогда же, будучи молодым историком, он начал писать диссертацию на тему экономических преобразований при президенте США Джимми Картере, которую так и не защитил.

С 1990 года по 1991 год Сванидзе преподавал в Московском государственном историко-архивном институте (сейчас — Российский государственный гуманитарный университет, РГГУ). В 2007 году возглавил кафедру журналистики на факультете журналистики Института Массмедиа РГГУ, а в 2010 году стал руководителем Института массмедиа РГГУ.

В декабре 2022 года Сванидзе был уволен с должности руководителя Института массмедиа по решению Александра Безбородова, занимавшего тогда должность ректора РГГУ. Журналист называл такой исход событий «ожидаемым» и удивлялся, почему этого не произошло раньше.

«Честно говоря, это все было ожидаемо. Потому что [происходит] общее выравнивание всех площадок», — говорил Сванидзе.

Помимо РГГУ, он также преподавал в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино».

Телевизионная карьера

Сванидзе стоял у истоков создания российского телевидения. В 1991 году вышла первая программа «Вести» ВГТРК — в ней появился голос Сванидзе, который озвучивал комментарии. Вскоре он сам появился в кадре, стал руководить информационный блоком.

Во время вооруженного противостояния сторонников президента Бориса Ельцина и Верховного Совета 3—4 октября 1993 года Сванидзе вне смены вышел в эфир ВГТРК. Он рассказывал: журналисты ожидали штурма студии, поскольку ранее было захвачено «Останкино». В 1994 году Ельцин наградил Сванидзе орденом «За личное мужество» за освещение этих событий.

В период с февраля 1997 по май 1998 года Сванидзе занимал должность председателя всей ВГТРК. Впоследствии на этом посту его сменил будущий министр культуры Михаил Швыдкой.

«Я пришел в ВГТРК 3 января 1991 года, и у меня в трудовой книжке одна запись. Сначала был «подносчиком патронов» в аналитической группе без прямого эфира, потом — автором закадровых и кадровых комментариев, руководителем информационной программы, заместителем председателя и председателем ВГТРК. Согласен, это стремительная карьера, но так бывает во всех революциях и войнах, быстрые «взлеты» порождаются критическими, экстремальными ситуациями, и это касается не только России», — рассказывал Сванидзе.

Также Сванидзе вместе с Сергеем Доренко вел на РТР программу «Подробности» (1994 год). За нее он получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий информационной передачи». Помимо этого, Сванидзе вел передачи «Лицом к России» и «Контрасты».

Сванидзе был не только ведущим, но и автором различных программ. Так, с 1996 по 2007 годы он вел авторскую информационно-аналитическую программу «Зеркало». В 2003 году начал вести цикл документальных телепрограмм «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», который был закрыт в 2013 году. Позже журналист выпустил книги по мотивам этого проекта, также его радиоверсия выходила на «Комсомольской правде».

Среди прочего, Сванидзе снял множество документальных и исторических фильмов. В их числе «Жаркий август 91 года», посвященный политическим событиям того времени, а также «Футбольные войны» о выступлениях российской сборной в финалах ЧМ и «БН» (о первом президенте России Борисе Ельцине).

С 2013 года Сванидзе работал на радиостанции «Серебряный дождь»: вел передачу «Тема дня за 60 секунд» и был задействован в программе «Итоги недели». Также журналист был автором проекта «Исторические хроники» на радио «Комсомольская правда».

Политическая и правозащитная деятельность

В 2008 году Николай Сванидзе принял участие в создании партии «Правое дело», в 2018-м он вошел в экспертный совет «Партии перемен». В 2005-2014 годах был членом Общественной палаты России, а затем вошел в состав Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России.

Сванидзе критиковал закон об иноагентах.

«Сам по себе закон об иностранных агентах ужасен. Иностранными агентами признаны замечательные организации, даже не имеющие отношения к СМИ. <…> Теперь и физические лица, то есть рядовые журналисты смогут быть признаны иностранными агентами. Это означает, что у них на лбу практически будет написан запрет на профессию и слово ВРАГ», — говорил журналист в 2018 году.

Он добавлял, что «иностранный агент» — юридический термин, который ничего такого «супер страшного» не означает. «Но мы понимаем, что в наших традициях коннотация вполне определенная. Иностранный агент — значит шпион и диверсант. И для журналиста, когда он должен всюду упоминать, что он иностранный агент, это означает железный запрет на профессию», — считал Сванидзе.

После начала военной операции на Украине Сванидзе опубликовал заявление комиссии СПЧ по политическим правам, в котором указывалось, что боевые действия влекут серьезные последствия, в том числе для «реализации прав человека».

Авторы обращения призывали «как можно скорее» остановить боевые действия на Украине и «перейти к решению всех противоречий между двумя странами в рамках переговоров». Кроме того, они подчеркивали, что «свобода слова и другие основные свободы не должны подвергаться дополнительным ограничениям».

В ноябре 2022 года Николай Сванидзе и еще девять человек были исключены из СПЧ указом президента России Владимира Путина. Вместо них в состав СПЧ включили военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова и других.

Сванидзе говорил, что решение о его исключении из СПЧ было ожидаемым, и связывал его со своей «открытой антивоенной позицией».

Состояние здоровья

В последние годы жизни Сванидзе болел. В 2023 году его госпитализировали с воспалением легких, рассказывал ТАСС главред газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. В фврале телеграм-канал Baza писал, что Сванидзе находится в реанимации инфекционной клинической больницы №1 в тяжелом состоянии с отеком легких.

Телеграм-канал «112» утверждал, что Сванидзе поступал в больницу в крайне тяжелом состоянии: с острой сердечной, дыхательной и почечной недостаточностью, септическим шоком и сепсисом, развившемся на фоне двусторонней пневмонии. Помимо этого, по данным канала, у него было серьезное хроническое заболевание, которое практически не поддается лечению.

Сванидзе умер вечером в среду, 11 сентября 2024 года. По данным «112», у журналиста диагностировали пневмонию. «Врачи приехали к нему домой, но спасти его не удалось. Он скончался от осложнений», — отмечает телеграм-канал. SHOT пишет, что последний год журналист проходил реабилитацию после болезни.