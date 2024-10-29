Московский городской суд приговорил к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима IT-специалиста Фируза Дадобоева за госизмену в пользу США (ст. 275 УК). Об этом сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Дадобоев — IT-специалист одной из столичных коммерческих фирм. По версии следствия, он незаконно получил сведения, которые составляют гостайну. ФСБ утверждает, что мужчина намеревался передать эту информацию представителю американской разведки и для этого установил контакт с ЦРУ.

Сам Дадобоев вину признал и раскаялся в содеянном. Ему также назначили штраф в размере 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Об аресте Дадобоева стало известно в декабре 2022 года. Тогда его заключили под стражу в СИЗО «Лефортово». Детали уголовного дела не разглашались. Правоохранительные органы отмечали, что мужчина — уроженец Таджикистана. ФСБ уточнила, что у Дадобоева есть двойное гражданство.

В начале сентября Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка по делу о госизмене. Ему также назначили штраф в размере 500 тыс. рублей и ограничение свободы на полтора года после освобождения из колонии.

Шиплюк был арестован в 2022 году и помещен лефортовское СИЗО. Официально подробности его дела не раскрывались. «Коммерсантъ» писал, что, по одной из версий, арест ученого может быть связан с передачей за рубеж сведений о гиперзвуковом вооружении.

Собеседники Reuters утверждали, что Шиплюка подозревают в передаче секретных материалов на научной конференции в Китае в 2017 году. Сам ученый свою вину не признает и настаивает на том, что эта информация была опубликована в открытых источниках, писало агентство.