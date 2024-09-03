Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд также назначил ученому штраф в размере 500 тыс. рублей и ограничение свободы на полтора года после освобождения из колонии. Прокурор требовал для него 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Материалы дела Шиплюка засекречены, поэтому судебный процесс проходил в закрытом режиме. На оглашении резолютивной части приговора присутствовала семья ученого, сообщила Русская служба Би-би-си. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции, уточнил ТАСС.

Дело Шиплюка

Александр Шиплюк был задержан и арестован в августе 2022 года. Его поместили в СИЗО «Лефортово».

Официально подробности его дела не раскрывались. «Коммерсантъ» писал, что по одной из версий арест ученого может быть связан с передачей за рубеж сведений о гиперзвуковом вооружении. Ученый — эксперт научно-технического совета военно-промышленной комиссии, секция гиперзвукового вооружения при правительстве России.

Собеседники Reuters утверждали, что Шиплюка подозревают в передаче секретных материалов на научной конференции в Китае в 2017 году. Сам ученый свою вину не признает и настаивает на том, что эта информация была опубликована в открытых источниках, писало агентство.

То, что Шиплюк не признал вину, подтвердил и его сын Михаил в разговоре с «Би-би-си».

«Они с адвокатом бились до последнего», — подчеркнул он.

Добросовестный ученый

Александру Шиплюку 57 лет. В Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН он возглавлял лабораторию по исследованию проблем высокоскоростного полета с помощью уникальных аэродинамических установок.

В последние годы он руководил исследованиями «по широкому кругу фундаментальных и прикладных проблем в области аэродинамики высокоскоростного полета».

Основные научные интересы Шиплюка связаны с развитием экспериментальной базы и методов аэрофизических исследований, а также с экспериментальной аэротермодинамикой гиперзвуковых летательных аппаратов с воздушно-реактивными двигателями.

Профессор аэрокосмической инженерии в Университете Мэриленда Стюарт Лоуренс рассказал Reuters, что встречался с Шиплюком дважды, в том числе на конференции во Франции в 2012 году.

«Я был потрясен и ужаснулся, увидев его арест», — сказал Лоуренс.

Собеседник агентства добавил, что Шиплюк был «очень уважаем в своей области», и назвал его добросовестным ученым.

Сын Шиплюка в разговоре с «Би-би-си» заявил, что его отец — структурный человек, который любит свое дело и отдал ему жизнь. Шиплюк-младший добавил, что отец никогда не хотел работать за границей, хоть и часто бывал в зарубежных командировках.

«Он много где побывал и в Азии, и Европе, и в Америке в 2000- и 2010-х. В моем детстве он мне очень много всего привозил из-за границы. Ему нравилось путешествовать, но стремиться жить не в России у него никогда не было», — рассказал Михаил Шиплюк.

Дела о госизмене против сибирских ученых

Помимо Александра Шиплюка, обвинила в госизмене и двоих его коллег. В июне 2022 года задержали главного научного сотрудника и замдиректора института 77-летнего Анатолия Маслова.

Новосибирское издание «Родные берега» писало, что ученого подозревают в передаче информации, связанной с гиперзвуком. Позднее суд в Санкт-Петербурге приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Сотрудники ИТПМ отправляли в администрацию президента России Владимира Путина открытое письмо в защиту Маслова. Они отмечали, что арест ученого негативно сказался на моральном состоянии всего российского научного сообщества.

«Преследование ученых, занимающихся авиационной наукой, носит в стране системный характер. Это уже приводит к небывалому оттоку научной молодежи из данного направления, а также снижению мотивации выполнения научных исследований», — говорилось в сообщении.

Весной 2023 года стало известно об аресте главного научного сотрудника ИТПМ Валерия Звегинцева. 15 мая сотрудники РАН опубликовали на своем сайте письмо, в котором сообщали об аресте Звегинцева по делу о госизмене. Сейчас документ удален, но доступна его архивная копия.

Собеседник ТАСС предполагал, что поводом для подозрения в госизмене ученого стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. Между тем в разговоре с «Известиями» сотрудники РАН сообщили, что не знают, из-за какой публикации Звегинцева заподозрили в госизмене.

Американский ученый в разговоре с Reuters подчеркивал, что трое арестованных сибирских ученых были вовлечены лишь в один из элементов работы, необходимой для создания гиперзвуковой ракеты. Коллеги ученых также отмечали, что они были далеки от оружейной тематики и занимались вместе с зарубежными партнерами фундаментальной наукой, пишет «Би-би-си».