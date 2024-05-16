Из Германии выслали семерых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в период учений носили правоэкстремистскую символику. Об этом говорится в ответе федерального правительства ФРГ на запрос парламентской фракции правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Как сообщил немецкий кабмин, в ходе учений ВСУ, проводимых Бундесвером (ВС Германии), было выявлено «семь случаев» ношения военнослужащими символики правых экстремистов. Обучение этих военных «было немедленно прекращено в координации с украинскими Вооруженными силами», всех их выслали обратно на родину, подчеркнули в правительстве.

Там отметили, что немецкие солдаты, которые в рамках учений взаимодействуют с военнослужащими ВСУ, регулярно проходят инструктаж о символах правых экстремистов. Украинские военные по прибытии в Германию также прошли инструктаж по нацистской символике, добавили в германском кабмине.

Что касается мирного процесса, то правительство ФРГ не считает, что украинские националисты представляют в этом плане угрозу.

«Нет, именно российский империализм лежит в основе российской [военной операции] против Украины, противоречащей международному праву, и угрожает безопасности в Европе», — заявили в правительстве, отвечая на соответствующий вопрос парламентской фракции АдГ.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» Украины. Власти России уже неоднократно говорили о «нацистах» на Украине; в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин отмечал, что Украина после обретения «ничего лучше не придумала, как поставить во главу угла [своей] идентичности ложных героев, которые сотрудничали с Гитлером».

Президент Украины Владимир Зеленский незадолго до начала военной операции России в феврале 2022 года обратился к россиянам, заявив на русском языке, что «Украина в [российских] новостях и Украина в реальной жизни — это две совершенно разные страны». «Вам говорят, что мы — нацисты, но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней?» — утверждал тогда Зеленский.