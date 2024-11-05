Решение суда об освобождении от наказания бывшего сенатора, главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля вступает в силу немедленно, сообщила RTVI его адвокат Зарина Фарниева. По ее словам, родственники планируют сразу госпитализировать экс-сенатора, вызвав к изолятору реанимобиль со специальным оборудованием.

«Его родственники сейчас занимаются тем, чтобы к изолятору подать медицинский реанимобиль со специальным оборудованием, потому что на обычном транспортном средстве он не транспортабелен, и, насколько я понимаю, сегодня же родственники предполагают его из изолятора госпитализировать сразу в многопрофильный центр», — рассказала Фарниева.

Как заявила адвокат, состояние здоровья 71-летнего Шпигеля заметно ухудшилось с сентября, когда экс-сенатора осмотрела врачебная комиссия и установила наличие двух тяжелых заболеваний, препятствующих его нахождению в условиях изолятора.

«Представитель медсанчасти изолятора в ходе судебного заседания сообщил, что у него появилось еще и третье заболевание, связанное с хронической сердечной недостаточностью. Собственно, вот итог, к сожалению, который мы имеем», — сказала Фарниева.

Адвокат отметила, что Шпигель пережил три инфаркта, последний — в марте 2022 года, когда он уже находился в заключении по делу о взятке.

«Безусловно, мы рады, что это решение [об освобождении] наконец-таки случилось, но ввиду его тяжелейшего состояния здоровья и учитывая, что с каждым днем оно все хуже и хуже, сказать, что эмоции нас распирают, — ну нет, конечно, потому что как-то выстрадано эмоционально уже. Мы просто переживаем реально сегодня за его дальнейшее состояние здоровья», — сказала Фарниева.

Она добавила, что прокуратура в суде поддержала ходатайство защиты об освобождении Бориса Шпигеля в связи с болезнью, подтвердив по итогам собственной проверки, что он имеет заболевания из тех, что перечислены в постановлении правительства №54 от 2004 года. Шпигелю оставалось отбыть семь лет и четыре месяца срока, уточняет РИА Новости.

Согласно медицинским документам, Шпигель за три с половиной года нахождения в изоляторе приобрел три «тяжелейших» заболевания в области кардиологии и неврологии. В сентябре Фарниева говорила RTVI, что экс-сенатор находится в тюремной больнице в «жизнеугрожающем состоянии», а также что ему нужны открытая операция на сердце и операция на позвоночнике.

Дело Шпигеля

Главу «Биотэка» зарестовали в марте 2021 года. По версии следствия, Шпигель, его жена Евгения и гендиректор компании «Фармация» Антон Колосков передали тогдашнему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятку на общую сумму более 30 млн рублей. Эти деньги, как считает следствие, были вознаграждением за помощь при заключении госконтрактов на поставку медицинских товаров в Пензенскую область, а также «за общее покровительство коммерческой деятельности» группы компаний «Биотэк».

Шпигель не признал вину. В интервью RTVI он подтвердил версию Белозерцева, что переданные ему деньги были не взяткой, а помощью на предвыборную кампанию губернатора.

В январе 2024 года Измайловский суд Москвы признал Шпигеля виновным в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК) и назначил ему 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 450 млн рублей. Приговор вступил в силу в августе.