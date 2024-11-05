Преображенский суд Москвы освободил от отбывания наказания бывшего сенатора, главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, приговоренного к 11 годам лишения свободы по делу о даче крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Шпигель просил освободить его от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья. Прокуратура попросила суд удовлетворить просьбу, сообщил адвокат бизнесмена Олег Сорокин.

Представители ведомства признали, что у Шпигеля «действительно есть заболевания, не позволяющие ему отбывать наказание в колонии», сказал защитник. Шпигелю оставалось отбыть семь лет и четыре месяца срока.

Главу «Биотэка» задержали в марте 2021 года. По версии следствия, Шпигель, его супруга и генеральный директор компании «Фармация» Антон Колосков передали бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятку на общую сумму более 30 млн рублей.

Деньги предназначались за помощь при заключении госконтрактов на поставку медицинских товаров в Пензенскую область, а также «за общее покровительство коммерческой деятельности» группы компаний «Биотэк». Кроме того, по данным следствия, Белозерцеву незаконно оказали «услугу имущественного характера в виде безвозмездного пользования автомобилем представительского класса».

Шпигель и Белозерцев не признали вину. Глава «Боиотэка» в интервью RTVI подтвердил версию Белозерцева, что переданные ему деньги были не взяткой, а помощью на предвыборную кампанию губернатора. Белозерцев приговорен к 12 годам лишения свободы, жена Шпигеля Евгения Шпигель получила 8,5 года.

В сентябре адвокат бизнесмена Зарина Фарниева сообщила RTVI, что он находится в СИЗО в «жизнеугрожающем состоянии». Комиссия в результате медицинского освидетельствования подтвердила, что «каждый день нахождения Шпигеля в условиях СИЗО может стать для него последним», рассказала Фарниева.

Согласно медицинским документам, Шпигель за 3,5 года нахождения в изоляторе приобрел три «тяжелейших» заболевания в области кардиологии и неврологии. Ему нужна открытая операция на сердце и операция на позвоночнике. Без операции на сердце Шпигелю грозит «неминуемая смерть», а без операции на позвоночнике ― полное обездвиживание, заявила адвокат.