Денежные средства на счетах рекламных агентств начали арестовывать в соответствии с вынесенными в пользу российской «дочки» Google — ООО «Гугл» — решениями о взыскании задолженности за оказанные услуги, пишет Sostav со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что пострадавшие из-за исков компании вынуждены задерживать оплаты в пользу своих контрагентов.

Как пишет Sostav, денежные средства были арестованы по меньшей мере у двух компаний: маркетингового агентства полного цикла Adventum и digital-агенства полного цикла Profitator.

В одной из компаний на условиях анонимности сообщили, что определенная сумма была заморожена из-за неуплаты обеспечительного платежа.

«Чтобы разблокировать ее, мы постепенно отправляем деньги на счет для покрытия долга. Мы общались с управляющим по делу и по сей день остаемся на связи. По прохождению оплат с нашего счета размораживают сумму равную проведенным траншам. Судебные разбирательства закончились, удалось отбить часть пени, а долг мы продолжаем покрывать. Оспаривать его в планах компании не было», — рассказал собеседник Sostav.

Он предположил, что можно было бы оплатить долг до начала судебных разбирательств, избежав начисления пени, но «так не сделал никто из агентств».

Еще одна компания сообщила Sostav, что выплаты проводились по факту вступления в силу судебного решения о взыскании задолженности.

«Ни мы, ни другие участники рынка не могли заплатить по обязательствам перед Google из-за введенных санкций. Другого надлежащего кредитора на этот момент не было. Когда появился конкурсный управляющий ООО «Гугл», возврат долга по решению суда стал единственным безопасным и законным способом погашения задолженности», — заявил представитель компании на условиях анонимности. В августе RTVI сообщал, что российская «дочка» Google подала к рекламным агентствам по меньшей мере 27 исков более чем на 13 млрд рублей. Портал Adpass в апреле писал что среди ответчиков значились компании группы MG Group (MGCom, «Артикс», Data Stories), группы «Оккам» и др. По данным издания, несколько агентств частично удовлетворили требования конкурсного управляющего и уже погасили свыше 1,9 млрд рублей. ООО «Гугл» начала активно подавать иски, когда в компанию назначили конкурсного управляющего после того, как в октябре 2023 года ее признали банкротом. ФНС требовала с ООО «Гугл» 19,6 млрд рублей. По информации источников Adpass, причина возникновения основной части долгов агентств перед ООО «Гугл» заключается в том, что они не расплатились за рекламу, которая была размещена до марта 2022 года.

В июле 2024 года Арбитражный суд Москвы взыскал с Google International более 10 млрд рублей в пользу ООО «Гугл» по требованию конкурсного управляющего.