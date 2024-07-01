Арбитражный суд Москвы взыскал 10 млрд рублей с Google International LLC в пользу ее российской «дочки» — обанкротившейся ООО «Гугл». Об этом 1 июля сообщает РИА Новости. Соответствующее решение было вынесено по иску конкурсного управляющего российского подразделения Валерия Таляровского к материнской структуре американского IT-гиганта.

В частности, суд согласился с требованием Таляровского признать нелегальными операции по переводу 9,5 млрд рублей дивидендов от российской «дочки» компании в адрес Google International LLC, а также выплату налогов на сумму 500 млн рублей в бюджет.

Суд обязал своим решением взыскать с материнской компании средства, выплаченные по сделкам, признанным недействительными, в конкурсную массу ООО «Гугл».

В ходе судебного заседания представители истца рассказали о решении Google International LLC распределить нераспределенную прибыль российской «дочки» за 2015-2017 годы на сумму до 10 млрд рублей. Это решение материнская компания приняла в 2020 году, а дивиденды были перечислены в конце 2021-го.

Таляровский подчеркнул в исковом заявлении, что эти операции проводились в одно время с судебным разбирательством по иску медиахолдинга «Царьград», в результате которого структурам Google была присуждена прогрессивная судебная неустойка на несколько миллиардов.

Решение по делу «Царьграда» юристы назвали в суде «спусковым крючком для дела о банкротстве», пишет РИА Новости. Конкурсный управляющий высказал предположение, что операции проводились в преддверии банкротства ООО «Гугл», а их целью был вывод активов за рубеж и нанесение ущерба кредиторам.

Ответчик не признал исковых требований, так как разница в суммах на счетах ООО «Гугл» до и после выплаты дивидендов составила 5 млрд рублей. Сторона защиты обратила внимание на то, что стоимость услуг российской «дочки» за последний квартал 2021 года достигла 47,5 млрд рублей, что не давало возможности говорить о неплатежеспособности компании. Адвокаты также подчеркнули, что задолженность на 1 млрд рублей перед «Царьградом» была погашена в марте 2022 года.

В 2024 году ООО «Гугл» направила около 20 судебных исков, совокупный объем требований по которым составил более 12,5 млрд рублей, писали «Ведомости». Арбитражный суд Москвы в начале июня наложил арест на счета рекламных агентств и платформ, к которым российская «дочка» подала иски о взыскании задолженности. Суммарно на них находилось около 8 млрд рублей.

В частности, были арестованы счета компаний рекламной группы MGCom Group (4,8 млрд рублей), фирмы группы Okkam (1,5 млрд рублей), а также ООО «Лайон коммьюникейшнз» (643 млн рублей) и других.