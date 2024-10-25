Президент Украины Владимир Зеленский отклонил визит в страну генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша из-за его участия в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает Agence France Presse (AFP) со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Зеленского.

По его словам, после посещения России Гутерриш хотел приехать на Украину, но Зеленский не подтвердил его визит.

«Поэтому Гутерриша здесь не будет, в частности, из-за унижения здравомыслия и международного права в Казани», — заявил собеседник агентства.

Как пишет «РБК-Украина», источники в офисе Зеленского подтвердили эту информацию.

Саммит БРИКС проходил с 22 по 24 октября, в нем участвовали делегации 36 стран и шести международных организаций. МИД Украины осудил решение генсека ООН посетить мероприятие, отметив, что приглашение на саммит по мирному урегулированию на Украине в Швейцарии Гутерриш отклонил. В Киеве это сочли «неправильным выбором, который не способствует делу мира», а лишь «вредит репутации ООН».

Представитель генсека Фархан Хак отметил, что Гутерриш ездил и на прошлый саммит БРИКС в Южной Африке, что является «стандартной практикой посещения встреч организаций с большим количеством важных государств-членов».

Хак добавил, что саммит в Казани имеет большое значение для работы ООН, поскольку страны БРИКС представляют «около половины населения мира». Представитель ОНН напомнил, что в сентябре Гутерриш обсуждал на встрече с Зеленским возможность визита на Украину и «с нетерпением» ждет такой возможности.

Сам Зеленский заявил в ежевечернем видеообращении 24 октября, что «некоторые функционеры» Организации Объединенных Наций «отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию устава» ООН.

Антониу Гутерриш, выступая на саммите БРИКС, заявил о необходимости достичь на Украине «справедливого мира» в соответствии с уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной ассамблеи. Генсек призвал решать глобальные проблемы с помощью сообщества наций, работающих как «одна большая семья».

Президент России Владимир Путин в ответ на выступление Гутерриша сказал, что «мы так и живем», напомнив, что «в семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества, дело иногда доходит и до драки».