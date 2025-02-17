Избранная мэром города Березовского в Свердловской области Юлия Маслакова не пришла на свою инаугурацию и из-за этого не вступила в должность, пишет «Коммерсантъ». Женщина, которую местные СМИ назвали «кандидатом-спойлером», ранее подала в суд на проголосовавших за нее депутатов местной думы.

«На данный момент процедуры вступления в должность и принесения присяги не было. Юлия Маслакова не выходила на связь некоторое количество времени, могли быть какие-то уважительные причины», — сообщили «Ъ» в аппарате гордумы.

Выборы мэра в Березовском, который находится неподалеку от Екатеринбурга, состоялись 30 января. Кандидатов было двое — действующий мэр-единоросс Евгений Писцов, возглавляющий город с 2011 года, и Маслакова, которая, как утверждает издание URA.ru, якобы замужем за водителем градоначальника.

Юлия Маслакова руководит отделом инвестиционного развития администрации Березовского, она проработала на муниципальной службе уже около 10 лет, а до этого являлась сотрудницей областного управления Федерального казначейства и Райффайзенбанка.

Когда депутаты березовской гордумы начали голосовать за кандидатов в мэры, Маслакова пыталась взять самоотвод, но спикер городского парламента Алексей Горевой напомнил, что на этом этапе кандидаты уже не могут быть исключены из бюллетеня. Заседание продолжилось, и соперница действующего мэра набрала 17 голосов, тогда как он сам получил всего шесть.

И «Коммерсантъ», и URA.ru называют Маслакову «техническим кандидатом» и «спойлером». Опрошенные журналистами депутаты городской думы на условиях анонимности признали, что голосовали не за женщину, а против Писцова, поскольку «альтернативных» кандидатов в бюллетене не было. «Нам не оставили выбора», — заявил один из источников.

После подведения итогов голосования Маслакова подала в суд иск к гордуме, обвинив депутатов в нарушении избирательного законодательства. Ее заявление рассмотрят 27 февраля. Сроки вступления мэра в должность истекают, и теоретически администрация может назначить новый конкурс на должность градоначальника.

По закону победивший кандидат должен принять присягу в течение 15 дней после выборов. Однако осведомленный о происходящем в администрации Березовского источник URA.ru заранее заявил, что Маслакова не планирует этого делать, поскольку «написала заявление об отказе становиться мэром».