Израильские истребители нанесли удары по военным объектам хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» в районе порта города Ходейда, сообщила пресс-служба армии Израиля. Хуситы заявили, что в результате этих ударов есть жертвы и пострадавшие.

По сообщению пресс-службы израильской армии, удары по объектам в Йемене были нанесены в ответ на «сотни атак, совершенных против Израиля в последние месяцы». Связанный с хуситами телеканал Al-Masirah передает, что пострадали несколько нефтяных объектов, и в результате атаки есть убитые и раненые.

Телеканал Al-Hadath утверждает, что в результате авиаудара погибли по меньшей мере три человека, еще 15 получили ранения. Представитель хуситов Мухаммед Абдель Салям заявил, что Израиль своей «жестокой агрессией» хочет заставить Йемен прекратить поддержку Палестины, но не добьется этого.

Портал Axios сообщает со ссылкой на израильского чиновника, что израильский удар по порту Ходейды координировался с США и международной коалицией, сформированной для противодействия атакам хуситов.

Тем не менее высокопоставленный израильский чиновник заявил порталу, что авианалет был «исключительно израильской акцией». О том, что США не участвовали в этой атаке, сообщил телеканалу Al Arabiya English и неназванный американский чиновник.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что пожар в Ходейде после израильских авиаударов «виден по всему Ближнему Востоку», и «его значение очевидно».

«Хуситы атаковали нас более 200 раз. После того как они впервые нанесли вред гражданину Израиля, мы ударили по ним. И сделаем это в любом месте, где это может потребоваться», — предупредил министр.

В ночь на пятницу, 19 июля, Тель-Авив подвергся удару беспилотника, в результате которого погиб один человек и несколько пострадали. Ответственность за атаку взяли на себя хуситы.