Израиль частично приостановил работу дипломатических представительств в нескольких странах после угроз со стороны Ирана. Об этом сообщил RTVI глава комиссии по связям со странами постсоветского пространства и иммиграционному праву при Палате адвокатов в Израиле Алексей Коваленко со ссылкой на источники.

В частности, отметил Коваленко, была приостановлена работа израильского посольства в Кишиневе, пользовавшееся популярностью среди репатриантов из России из-за отсутствия длинных очередей. Помимо этого, было также принято решение об ограничении числа посетителей посольства Израиля в России.

«В отдельных местах была произведена частичная эвакуация персонала в целях защиты жизни и здоровья дипломатов», — сообщил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Отдел безопасности Министерства иностранных дел Израиля принял решение о временном закрытии своих диппредставительств в 28 странах после атаки израильской авиации на консульство Ирана в Дамаске, передает Ynet.

В некоторых странах сотрудникам диапредставительств было предписано избегать мест, которые ассоциируются с Израилем. Дипломатам поручили повысить бдительность и внести изменения в распорядок дня, а также свести к минимуму перемещение на транспорте.

«С 7 октября каждый наш шаг и каждое движение требуют предварительного одобрения. Даже в центре города есть территории, куда нам запрещено заходить из-за риска столкнуться с враждебно настроенными лицами», — сказал Ynet один из дипломатов.

Отмечается, что с момента атаки ХАМАС на Израиль властям страны приходилось эвакуировать своих дипломатических представителей из шести стран: Египта, Иордании, Бахрейна, Марокко, Турции и Туркменистана.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат в разговоре с РБК отказался комментировать вопросы, связанные с безопасностью израильских дипломатов. В комментарии для РИА Новости МИД страны назвал публикации о временном закрытии посольств «не соответствующими действительности».

В результате авиаудара, который Израиль нанес по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля, погибли семь военных советников, среди которых были бригадные генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, сообщает The Times of Israel.