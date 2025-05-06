Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по аэропорту города Сана — столицы Йемена — и полностью вывели его из строя, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. По утверждению израильской стороны, удары были нанесены в ответ на атаку хуситов на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, которая была совершена 4 мая.

«Были нанесены удары по взлетно-посадочным полосам, самолетам и инфраструктуре аэропорта. <…> Аэропорт служил <…> узлом для переброски оружия и боевиков», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Помимо этого, израильская армия нанесла удары по нескольким электростанциям и цементному заводу «Аль-Имран» в районе Саны. По утверждению ЦАХАЛ, хуситы используют предприятия «в террористических целях», в том числе для «строительства подземных туннелей и другой террористический инфраструктуры».

Операция была одобрена командующим ВВС Израиля генерал-майором Томером Баром и начальником Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-майором в отставке Эялем Замиром.

4 мая ракета хуситов впервые попала внутрь периметра аэропорта Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива. Израильская и американская системы ПВО не смогли перехватить ракету, она оставила в районе аэропорта воронку глубиной около 15 метров, передает Kan. По данным национальной медицинской службы Израиля, пострадали восемь человек, большинство из них получили легкие травмы. Международные авиакомпании после инцидента приостановили полеты в Тель-Авив.

За час до авиаудара официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи призывал гражданское население, которые находится в районе Саны, «немедленно эвакуироваться».

«Отказ от эвакуации и пребывание вдали от этого места подвергает вас опасности», — писал Адраи на своей странице в Х.

Как отмечает The Times of Israel, удары по аэропорту столицы Йемена были нанесены днем 6 мая. Израильская армия задействовала в атаке десятки самолетов ВВС, включая истребители, заправщики и самолеты-разведчики.

Аэропорт в Сане полностью разрушен, передает радиостанция Kan со ссылкой на два источника, близкие к хуситам. Уничтожены пассажирский зал аэропорта, гражданские самолеты и служебные помещения.

В результате ударов погибли три человека, около 40 получили ранения, сообщило хуситское издание Al Masirah со ссылкой на министерство здравоохранения. Политическое бюро хуситов заявило, что «агрессия не останется без ответа, и Йемен не откажется от своей позиции в поддержку Газы».

Times of Israel напоминает, что сегодняшние удары — седьмая атака Израиля по Йемену с начала конфликта. Самолеты ЦАХАЛа впервые нанесли удар по международному аэропорту Сана в декабре. Тогда армия заявляла, что мишенью стала инфраструктура, используемая хуситами «для военной деятельности».

После масштабного удара ВВС Израиля по Сане президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме о «капитуляции» хуситов и прекращении американских ударов по их позициям. По словам Трампа, повстанцы дали понять Вашингтону, что «не хотят больше воевать» и якобы пообещали прекратить нападения на корабли в Красном море.

Президент США отказался вдаваться в подробности, отметив лишь, что узнал о позиции хуситов из «очень надежного источника», передает Bloomberg.

«Мы прекратим бомбардировки. Они капитулировали… Мы поверим им на слово, что они больше не будут взрывать корабли, и именно в этом и заключается цель наших действий», — приводит слова Трампа Axios.

Заявление президента прозвучало на фоне попыток Вашингтона заключить с Ираном соглашение, которое ограничит ядерную программу Ирана и не позволит ему создать ядерное оружие. Хуситы не делали заявлений о каком-либо перемирии с США. Американские силы в марте и апреле нанесли более 680 ударов по Йемену.