Израильский министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху назвал убийство главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании «правильным способом очистить мир от этой грязи». Своим мнением чиновник, представляющий правую партию «Оцма Йехудит», поделился в соцсети Х.

«Больше никаких мнимых «мирных» соглашений о капитуляции, никакой пощады этим сынам смерти. Железная рука, которая поразит их, — это та, которая принесет покой, комфорт и укрепит нашу способность жить в мире с теми, кто желает мира. Смерть Хании сделает мир немного лучше», — говорится в сообщении, опубликованном министром.

Газета The Times of Israel называет этот пост первым заявлением со стороны израильских властей, намекающим на то, что за убийством Хании стоит Израиль. По ее данным, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отдал «негласный приказ» хранить молчание по поводу случившегося.

В Армии обороны Израиля ранее отказались обсуждать с американским телеканалом CNN новость о смерти Хании, заявив, что не комментируют сообщения иностранных СМИ.

О смерти Хании утром 31 июля сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). Глава политбюро ХАМАС прибыл в Тегеран на инаугурацию избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана, состоявшуюся 30 июля. Ночью по резиденции, в которой остановился Хания, был нанесен ракетный удар, второй жертвой которого стал телохранитель Васим Абу Шабаан.

ХАМАС назвал нападение «вероломным» и обвинил в нем «сионистов». Хания отвечал за международные отношения ХАМАС и был одним из ключевых посредников в переговорах по прекращению огня и освобождению заложников.

Президент Палестины Махмуд Аббас «решительно осудил» убийство Хании, назвав его «трусливым актом и серьезной эскалацией», призвал народ «объединиться, сохранять терпение и твердо противостоять израильской оккупации».