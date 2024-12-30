Бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна задержали в центре Москвы. Об этом 30 декабря сообщают «Известия» и РБК со ссылкой на источники, а также телеграм-канал «112».

Карапетяна задержали в Москве по запросу Армении, суд в ближайшее время решит вопрос о его выдаче в страну, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он был объявлен в международный розыск по ряду статей УК», — добавил собеседник агентства.

По данным РБК, Карапетяна задержали в центре Москвы 29 декабря. Телеграм-канал Mash утверждает, что задержание генерал-майора прошло на Тверской улице.

Как пишут «Известия», в Армении 57-летнего Карапетяна объявили в розыск по трем статьям: «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Злоупотребление властью».

Российские правоохранительные органы не давали официальных комментариев о задержании Карапетяна.

Аршак Карапетян родился 6 февраля 1967 года в Ереване. В 1980-1990-х годах прошел обучение в Калининградском высшем военно-морском училище и Военной академии Вооруженных Сил России имени Фрунзе, которую окончил с золотой медалью. С 1993 по 2018 год служил в Вооруженных Силах Армении. В 2006—2016 годах занимал должность начальника разведывательного управления Генштаба ВС Армении, а также должность военного атташе при посольстве республики в России.

С 2018 по 2021 год Карапетян был советником премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В апреле-июле 2021 года занимал пост первого заместителя начальника армянского Генштаба, затем — первого заместителя министра обороны. В августе того же года Карапетян возглавил Министерство обороны, но уже спустя три месяца Пашинян уволил его с поста министра на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Пост главы Минобороны Армении с ноября 2021 года занимает Сурен Папикян.

Сейчас Карапетян возглавляет оппозиционное движение «Всеармянский фронт». В апреле 2024 года экс-министр объявил о создании одноименной партии, однако Минюст Армении отказался ее зарегистрировать, сославшись на нарушения законодательства, пишет «Sputnik Армения».

В июле Карапетян заявил, что в период, когда он занимал пост министра обороны, Армения и Россия прорабатывали идею реформирования Вооруженных сил республики, в рамках задумки планировалось поставить в страну российское оружие.

«Я несколько раз приезжал в Москву, мы продумали большую программу взаимодействия. Так, по нашей просьбе высокопоставленные российские офицеры и генералы во главе с замначальника Генштаба РФ изучили опыт войны 2020 года и создали огромный документ о том, в каком направлении следует реформировать Вооруженные силы Армении. <…> Кроме того, в наших ВС должны были появиться российские советники, которые бы помогали обучать личный состав. Если бы эту программу удалось реализовать, то союз России и Армении стал бы напоминать союз Азербайджана и Турции», — рассказал экс-министр в интервью «Известиям».

По словам Карапетяна, «первые поставки оружия уже произошли, были составлены списки российских офицеров, которые должны были к нам прилететь», однако после его отставки «все эти планы сошли на нет».