Силовики, устроившие рейд на вечеринке в московском отеле «Савой» в ночь на 15 февраля, провели с участниками мероприятия беседы о недопустимости пропаганды ЛГБТ* и выдали 10 молодым людям повестки в военкомат. Об этом сообщают «Известия» и РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В отношении одного задержанного, который привел на вечеринку несовершеннолетнюю дочь, составили административный протокол. Во время рейда были изъяты незарегистрированное огнестрельное оружие с патронами, а также свертки и пакеты с белым порошком, утверждают источники газеты и телеканала. Их направили на экспертизу.

По словам журналистки Ксении Собчак, в «Савое» проходила вечеринка в честь Дня святого Валентина. Организаторы анонсировали «техно-бал», а желающим «провести всю ночь по-настоящему романтично и шикарно», предлагалось снять празднично оформленные номера. Гости должны были приходить в «удобных вечерних и коктейльных образах в романтическом стиле». Цены на мероприятие начинались от 50 тыс. рублей.

На вечеринке присутствовали экономист и бизнес-коуч Ирина Хакамада и блогеры. Хакамада рассказала, что мероприятие, куда ее пригласили друзья, проходило «в светском формате и с деловым дресс-кодом», но «было остановлено».

По ее словам, «все прошло этично». Хакамада не подтвердила сообщения телеграм-каналов о том, что некоторых посетителей отеля во время рейда уложили лицом в пол. У молодых людей проверяли документы, женщин отпустили, рассказала она.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России