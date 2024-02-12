Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила два уголовных дела о незаконном выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к правоохранительным органам, и подтвердил собеседник в Минтрансе.

7 февраля, как пишет издание, обыски прошли в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве. Сотрудники ФСБ и МВД занимались выемкой документов в кабинетах и. о. начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и заместителя начальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева, отмечают «Известия».

По данным газеты, уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) возбуждено в отношении Козырева, Бывалиной и ее экс-заместителя Анны Жильцовой. «Известия» отметили, что Жильцова была уволена в июне 2023 года, одним из поводов стал антивоенный плакат на рабочем месте и негативное отношение к военной операции на Украине.

Другой собеседник издания сообщил, что Бывалина проходит по другому уголовному делу — о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Источники газеты, близкие к правоохранительным органам, не исключили появления в деле других подозреваемых.

Уголовные дела были возбуждены после проверки деятельности Росавиации по госрегистрации гражданских воздушных судов и ведению соответствующего реестра, пишут «Известия».

По словам собеседников издания, выяснилось, что после начала боевых действия на Украине сотрудники агентства снимали с регистрации самолеты и вертолеты. Источник в Минтрансе пояснил, что они выводили суда из госреестра без полного комплекта документов и предоставляли противоречивые и недостоверные данные о нахождении судов за пределами России.

В результате с марта 2022 года по июнь 2023-го из российской юрисдикции было выведено 59 самолетов и вертолетов. 36 судов были дерегистрированы из-за продажи за рубеж. Покупателями 21 из них стали резиденты стран, не входящих в ЕАЭС, восемь судов было реализовано реализованы в недружественные страны, отмечают «Известия».

Кроме того, по информации газеты, три выведенных из юрисдикции вертолета Ми-8 применялись Украиной против России. Другой источник, близкий к силовым структурам, рассказал, что Ил-76 совершали рейсы с выключенными ответчиками. Издание отмечает, что такая практика применяется для скрытия информации о маршрутах перевозки грузов.

По данным Росавиации, с марта 2022 года по июнь 2023 года из госреестра исключили 43 судна в связи с продажей за рубеж. Среди них — два самолета Ил-76 и шесть вертолетов Ми-8.

Источники «Известий», близкие к правоохранительным органам, и в Минтрансе, отмечают на то, что именно эта история стала основной причиной отставки руководителя Росавиации Александра Нерадько. По их словам, не исключено, что он также может стать одним из фигурантов дела.