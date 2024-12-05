Минпромторг примерно в 1,5 раза сократил количество моторов для лайнеров SSJ-100, МС-21 и Ту-214 на 2025-2026 годы, пишут «Известия». По данным издания, производители получат только 128 силовых установок вместо запланированных 192 в программе развития отрасли до 2030 года.

«Известия» узнали, что до ноября Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) произвела два мотора ПД-14, хотя в 2023 году генконструктор «ОДК-Авиадвигатели» Александр Иноземцев сообщил президенту России Владимиру Путину, что в 2024 году они намерены выпустить 12 силовых установок ПД-14, а в 2025-м — 24.

В итоге планы на 2025 год сократились до семи единиц, уточняет издание. Всего в 2025 году конструкторы планируют собрать 24 авиадвигателя (шесть ПД-8, семь ПД-14 и 11 ПС-90), в 2026-м — 104 (44 ПД-8, 28 ПД-14 и 32 ПС-90), хотя «сертификация ПД-8 еще не завершена».

До этого планы были другими, пишут «Известия»: в 2025 году производителям планировали отдать 66 силовых установок для российских лайнеров, а в 2026-м — 126 единиц. Таким образом, «планы на производство сократились в 1,5 раза», подчеркивает газета.

В пресс-службе Минпромторга сообщили «Известиям», что корректировка связана с тем, чтобы синхронизировать все с положениями Комплексной программы развития гражданской авиаотрасли (КПГА) до 2030 года.

В ведомстве уточнили, что производство двигателей «осуществляется в соответствии с договорами поставки», а их изготовление «ранее сроков, предусмотренных договорами, экономически нецелесообразно и связано с возникновением расходов по хранению двигателей, консервации».

Нарастить объемы производства планируется в 2027—2030 годах, говорится в статье.

Как пояснил газете авиаэксперт Олег Пантелеев, двигатели ПД-8 предназначены для SSJ-100 (по две единицы на лайнер), ПД-14 — для МС-21-310 (две штуки на самолет), ПС-90А — для Ту-214 (два на борт) и Ил-96-300 (четыре на судно).

По мнению авиаэксперта Андрея Патракова, таким образом можно сделать вывод, что к сдаче в 2025—2026 годах готовят примерно 25 обновленных SSJ 100 и до 17 МС-21. По его словам, сейчас основная сложность не в сборке самолетов, а в нехватке комплектующих.

«По его словам, сейчас в Ту-214 около 13% компонентов требуют импортозамещения, для МС-21 — 60%, а для SSJ-100 — порядка 80%», — пишет газета.

В конце ноября «Коммерсантъ» писал, что в России авиакомпании сняли с рейсов 34 Airbus A320/А321neo из-за того, что их двигатели невозможно завезти из-за санкций, а также починить из-за сложности. По данным газеты, все самолеты этого семейства могут вывести из эксплуатации с 2026 года. Сейчас, передает издание со ссылкой на данные Flightradar24, «по техническим причинам перестал летать каждый второй Airbus neo», при этом из 34 лайнеров 15—20 могут не вернуться к рейсам.