Минтруд может рассмотреть вариант назначения социальной пенсии детям, которые были зачаты в результате ЭКО после смерти отцов. Об этом пишут «Известия». Сейчас никакие выплаты за это не предусмотрены.

11 февраля Конституционный суд (КС) постановил внести изменения в законодательство, чтобы детям, родившимся в результате ЭКО после смерти отца, выплачивалась страховая пенсия. Выплата будет зависеть от баллов, накопленных родителями при жизни. Одно из главных условий — подтвержденное родство.

Речь идет о женщине, которая родила близнецов в 2017 году при помощи ЭКО от мужчины, умершем в 2016-м. Отцовство было подтверждено судом, но в получении страховой пенсии по потере кормильца ей было отказано. В итоге после долгих разбирательств на сторону женщины встал Конституционный суд. В декабре 2024 года «Ведомости» писали, что по решению суда впервые ребенку, рожденному в результате ЭКО после смерти отца, назначали пенсию по потере кормильца.

Минтруд, как сообщают «Известия», уже «прорабатывает подходы к изменению законодательства», чтобы исполнить решение КС в ближайшем будущем. В статье отмечается, что услуга на рождение детей в результате ЭКО стала более востребованной после начала военной операции.

Газета со ссылкой на источники сообщает об одном из вариантов, который Минтруд рассматривает в качестве решения проблемы. Например, назначить не страховую пенсию, а социальную. Последнюю выплачивают ребенку до 18 лет (или учащимся очно до 23 лет), если он потерял одного родителя или стал сиротой, либо если оба родителя неизвестны.

«Для приобретения права на социальную пенсию здесь отсутствует условие о том, что они находились на иждивении умершего родителя, что решает и проблему с репродуктивными детьми. <…> При таком варианте не потребуется даже менять законодательство, достаточно подправить правоприменительную практику», — цитируют «Известия» одного из источников.

К идее назначать социальную пенсию вместо страховой по потере кормильца власти пришли в связи с тем, отмечает собеседник «Известий», что в последнем случае «отсутствует страховой случай, которым является утрата дохода».

«Такие дети в результате смерти застрахованного работника ничего не утратили, поскольку не находились на его иждивении. Налицо отсутствие страхового случая. Дело в том, что страховая пенсия защищает членов семьи работника от реальной потери дохода, а никак не от потенциальной, которую теоретически могли бы получать, но в реальности не получали», — подчеркнул другой источник газеты.

Страховая пенсия, добавил собеседник издания, выплачивается из Соцфонда, то есть из пенсионных средств, которые «должны компенсировать утраченный заработок, а не выполнять стимулирующую функцию». Именно из-за этого власти и хотят переложить нагрузку на федеральный бюджет, отмечается в статье.

Размер социальной пенсии, как рассказала «Известиям» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова, в 2025 году составляет 8,8 тыс. рублей для детей, потерявших одного родителя.

Что касается страховой пенсии по потере кормильца, то она зависит от количества баллов, которые умерший родитель накопил при жизни. А в 2024 году в среднем ее размер составлял 15,2 тыс. рублей.

Заслуженный юрист России Юрий Воронин заявил изданию, что государство «может установить любую сумму социальной пенсии». По его мнению, нет смысла дополнительно нагружать пенсионную систему, так как в этом случае выплаты будут «за счет всех застрахованных работников».