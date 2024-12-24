В России суд впервые разрешил ребенку получать пенсию по потере кормильца после смерти отца, пишут «Ведомости». Газета отмечает, что Конституционный суд готовит решение по схожему случаю.

Прецедентное решение, как уточняет издание, принял Химкинский горсуд Подмосковья, интересы заявительницы представляли адвокаты Денис Ротай и Ирина Зуй. Они рассказали, что летом 2021 года истица и ее супруг получили эмбрионы, а в сентябре мужчина скончался.

Через три месяца вдова забеременела при помощи ЭКО, ребенок родился в августе 2022 года. Ротай рассказал «Ведомостям», что в договоре с клиникой у пары был пункт о том, что в случае смерти одного из родителей право распоряжения эмбрионами переходит ко второму супругу.

Женщина обратилась в Социальный фонд России, чтобы оформить пенсию по потере кормильца, но ей отказали, сославшись на то, что ребенок: а) родился вне брака, б) по истечении 300-дневного срока после смерти отца, в) при жизни не находился на содержании отца.

В фонде сочли, что в этой ситуации иждивение ребенка не усматривается и право на получение страховой пенсии нормами закона не предусмотрено. В итоге россиянка подала в суд, который встал на ее сторону.

Газета уточняет, что сейчас в Конституционном суде готовится постановление по схожей ситуации. Ранее в суд обратилась жительница Санкт-Петербурга Мария Щаникова, которая оспаривает нарушение прав ее несовершеннолетних детей-близнецов, зачатых в 2016 году после смерти мужа путем ЭКО.

Россиянка обращалась за назначением страховой пенсии по случаю потери кормильца после подтверждения судом факта отцовства. Но ей отказали, в том числе в суде, так как процедура проводилась после смерти супруга и дети не могли находиться у него на иждивении.

Щаникова считает, что нормы закона «О страховых пенсиях» не соответствуют Конституции, так как лишают детей, зачатых с помощью медицинских технологий после смерти родителя, права на получение пенсии по потере кормильца.

Ротай в разговоре с «Ведомостями» выразил надежду на то, что Конституционный суд подтвердит «конституционный принцип равенства прав всех детей и недопустимость их дискриминации в зависимости от способа рождения, а также установит обязательный правовой подход к разрешению подобных споров до момента внесения изменений в действующее законодательство».

Адвокат Екатерина Тягай в разговоре с «Ведомостями» отметила, что ситуация с Щаниковой — далеко не единичный пример того, как рамочное нормативное регулирование и правоприменение не успевают за развитием общественных отношений, связанных с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

Например, отметила эксперт, в России также нет детальное правовое регулирование использования ВРТ, из-за чего, по ее мнению, возникают проблемы с использованием самих процедур, а у родителей детей, зачатых искусственным путем, появляется беспокойство по поводу равенства их прав с теми, кто родился «естественным путем».

Сейчас, добавила Тягай, законодательство не раскрывает понятия зачатия и это явно связано с тем, что данная норма была сформулирована до появления и развития ВРТ, учитывая только традиционный способ зачатия.

В законе «О страховых пенсиях» говорится, что право на нее «по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении». В документе также указано, что «иждивение детей умершего кормильца <…> предполагается и не требует доказательств».