Останки членов семьи Романовых, убитых большевиками в 1918 году, могли подменить на прах их предков из Англии. Профессор кафедры уголовного права Российского государственного педагогического университет им. А. И. Герцена, бывший следователь МВД Сергей Милюков заявил «Ленте.ру», что по этой причине Русская православная церковь (РПЦ) не признает прах Романовых, который захоронен в Петропавловском дворце.

По словам бывшего следователя, после расстрела царской семьи большевики полностью уничтожили останки Романовых, а «общественности продемонстрировали останки других людей».

«Думаю, скелеты раскопали на кладбище в Англии, чтобы генетически подтвердить их причастность к царской семье. Это могли быть какие-нибудь полузабытые ответвления [представителей династии Виндзоров], которые извлекли из склепа и выдали за Романовых», — сказал Милюков.

В начале марта издание URA.RU сообщало, что в благотворительном фонде «Мемориал Романовых» предупредили о планах РПЦ «уничтожить реальную историю» и построить православный храм в Поросенковом логе, где обнаружили останки царской семьи.

В апреле 2022 года Русская православная церковь перенесла проведение Архиерейского собора, на котором должны были признать подлинность останков семьи Романовых, найденных под Екатеринбургом. В пресс-службе уточнили, что «международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов Архиерейского собора».

Ранее житель Кемеровской области обратился в суд с заявлением об установлении факта его родственной связи с князем из династии Романовых — Михаилом Александровичем. В качестве доказательств заявитель приложил больше ста фотографий со своим изображением и членов семьи Романовых.