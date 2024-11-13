Суд просят взыскать дивиденды, распределенную прибыль и займы, полученные бывшими совладельцами компании «Макфа» на общую сумму в 18,1 млрд рублей. Соответствующий иск подал в Центральный суд Челябинска заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев, пишут «Ведомости» со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

В исковом заявлении против бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, депутата Госдумы Вадима Белоусова, а также членов их семей — Александры, Валерии и Натальи Юревичей и Ирины Белоусовой — идет речь о взыскании средств, полученных с 2002 года до национализации компании в 2024 году.

Иск Ткачева к 13 ответчикам был зарегистрирован 11 ноября, предварительное заседание суда по этому делу состоится 5 декабря.

Помимо Юревичей и Белоусовых, замгенпрокурора также подал иск к бывшему главному бухгалтеру челябинской ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргарите Бутаковой, Марине Савранской, Юлии Ивановой, Максиму и Валерии Чигинцевым.

Помимо этого, ведомства также требует взыскать доли в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт», зарегистрированного на Савранскую. Отмечается, что они подлежат обращению в доход страны как имущество, добытое незаконным путем.

Адвокат ответчиков предположил, что в иске подменяется гражданско-правовая мера сопоставления законных доходов с имуществом должностного лица. По мнению защитника, Генпрокуратура смешивает уголовный и гражданский процессы, говоря о нелегальном участии бывших должностных лиц Юревича и Белоусова в предпринимательской деятельности.

Дело «Макфы»

Центральный районный суд Челябинска поместил акции компании «Макфа» под арест по иску Генеральной прокуратуры в конце марта. В соответствии с требованиями ведомства, акции АО и аффилированных компаний предполагалось обратить в доход государства в связи с коррупционной природой происхождения бизнеса.

В начале мая ответчики по иску выступили с предложение проекта мирового соглашение. В рамках соглашения они были готовы взять на себя ответственность за выплату государству 10 млрд рублей. Владельцы компании также заявили о готовности переводить по 1 млрд рублей ежегодно на нужды специальной военной операции на Украине. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры 8 мая.

Сообщалось, что судебный пристав наложил арест на 100% компаний «Макфа», «Первый хлебокомбинат», «СМАК», «Новая пятилетка», а также на все акции компании «Долговское». Сумма арестованных активов оценивалась в 100 трлн рублей. Как отмечал РБК, это число в три раза превышает ожидаемый доход российского бюджета на текущий год.

Адвокат управляющей компании Павел Хлюстов предполагал, что такая сумма попала в документы из-за невнимательности пристава или с целью «умышленного искажения информации для формирования негативного общественного мнения о стоимости имущества. По его словам, речь идет о 46 млрд рублей.