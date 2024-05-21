Сотрудники СК пришли с обысками к экс-помощнику бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина Николаю Степанову. Его подозревают в связях с экс-депутатом Ильей Пономаревым*, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к Степанову — экс-помощнику [бывшего] депутата Госдумы России Рашкина. Степанов подозревается в связях с беглым политиком Ильей Пономаревым*. В отношении Пономарева* из-за связей со спецслужбами Украины следственными органами возбужден ряд уголовных в том числе о госизмене (275 УК РФ) и оправдании терроризма (205.2 УК РФ)», — сказал собеседник ТАСС.

По версии следствия, Степанов якобы участвовал в «Съезде народных депутатов»**, организатором которого был Пономарев*, утверждают источники ТАСС и РИА Новости.

«Съезд народных депутатов»** был создан в Польше в 2022 году. Его основатели — Пономарев*, Геннадий Гудков* и Марк Фейгин*. В России съезд признали нежелательной организацией в 2023 году.

Чем известен Пономарев*

Илья Пономарев* — бывший депутат Госдумы. В марте 2014 года он был единственным из депутатов, кто проголосовал против присоединения Крыма к России. Через несколько месяцев он покинул страну и два года жил в США. В октябре 2015 года Следственный комитет России завел на Пономарева* уголовное дело о растрате, его заочно арестовали. По версии следствия, Пономарев* заключил с фондом «Сколково» договор на $750 тыс., по которому должен был прочесть серию лекций и составить несколько аналитических отчетов, но не сделал этого.

Пономарев имеет украинское гражданство. 21 августа 2022 года Пономарев* заявил, что за подрывом автомобиля дочери публициста Александра Дугина Дарьи якобы стоит некая «Национальная республиканская армия». Подтверждений своих слов он не привел, только сказав, что эта организация якобы причастна ко «многим другим акциям прямого действия» в России в последние месяцы. Он также утверждал, что вместе с соратниками оказывал помощь «республиканской армии», в том числе помогая вывозить активистов из России в случае опасности.

30 августа Коптевский районный суд Москвы заочно арестовал Пономарева* по делу о «фейках» об армии.

Массовые обыски у российских журналистов и депутатов

После этого к журналистам и оппозиционным активистам, которых следствие связывает с Пономаревым*, стали приходить с обысками. В сентябре 2022 года следственные действия проводились в Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону, Орловской области, Москве и подмосковном Одинцове. В телеграм-канале Пономарева* «Утро февраля» отрицали, что журналисты, у которых проводили обыски, имеют отношение к его работе.

В декабре того же года с обысками пришли к бывшему кандидату в Госдуму, доценту МГУ Михаилу Лобанову***, а также к бывшим муниципальным депутатам Сергею Цукасову и Владимиру Залищаку. Об обысках по делу Пономарева* также сообщил журналист тюменского издания 72.ru Артур Галиев. «Без понятия, каким боком я с ним связан. И понятия не имею, чем он занимается. Изъяли телефон и мой старый ноут», — написал он в своем телеграм-канале. Сам Пономарев* заявлял, что не имеет отношения к людям, которых обыскивали.

В середине мая 2023 года силовики также провели обыски по местам проживания членов партии «Яблоко» Галины Фильченко и Нодари Хананашвили, а также вновь пришли к Михаилу Лобанову***. RT со ссылкой на источник писал что сотрудники СК также пришли к главреду издания «Ладога.ру» Александру Калинину. Источник RT заявил, что указанные лица — соратники Пономарева* и участвовали в заседаниях «Съезда народных депутатов»**.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентом

** признан нежелательной организацией в России

*** внесен Минюстом России иноагентом