Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. До этого политик занимал должность вице-спикера Совета Федерации и секретаря генсовета «Единой России» («ЕР»). О том, стала ли эта ротация неожиданностью для политологов, и рассматривают ли они ее как «понижение» в карьере Турчака — в обзоре RTVI.

Политолог Константин Калачев — RTVI

Я считаю, что иногда карьера — это как американские горки: вниз, чтобы выехать вверх. Повышением это точно не считаю. Да и был уже Турчак губернатором депрессивного региона.

Возможно, что назначение это случилось по совокупности причин. Республике Алтай традиционно не везет с руководителями. Регион сложный. Способность эффективно им управлять — это своего рода тест.

[Олега] Хорохордина (занимал пост губернатора Алтая с 2019 года. — Прим. RTVI) надо было убирать. Это однозначно. Тут кандидатура Турчака и всплыла, возможно, в связи с докладом о праймериз «ЕР», где профессиональные политики обыграли ветеранов СВО. А ведь ветеранам обещали новые возможности самореализации.

Но даже если есть ситуативное недовольство, это не приговор. Главное — справиться с новой задачей. И карьера Турчака снова пойдет вверх. Человек он еще молодой.

Политолог Михаил Виноградов — RTVI

Технически подобные треки уже иногда возникали — та же карьера Сергея Собянина: Тюмень — федеральный уровень — Москва. Понятно, что в данном случае сложно сравнивать, но подобное иногда случается.

Я думаю, что Андрей Турчак понимает правила системы. А значит, понимает, что бывают взлеты и падения.

Многое будет зависеть в том числе от того, как он сам воспримет переход: как горизонтальное передвижение или как унижение, или как возможность проявить себя. В пользу каждого из этих объяснений немало аргументов человек может себе предъявить. Поэтому здесь во многом важен вопрос собственной личной реакции.

Политический консультант Мария Сергеева, автор телеграм-канала «Homo Politicus»

Путин любит удивлять своими кадровыми назначениями, причем ровно в тот момент, когда все расслабились. И если предсказать сами назначения практически невозможно, то выстроить президентскую кадровую логику постфактум, как правило, удается. Кроме, пожалуй, сегодняшнего назначения на Алтай.

Мне, как и многим экспертам, его (Турчака. — Прим. RTVI) карьера представлялась в положении «на взлете», и народ ожидал, если не повышения персонажа, то укрепления на занимаемой позиции. Назначение на Алтай, буквально в медвежий угол (хоть и с перспективой развития туризма и вливания миллиардов инвестиций) — как гром среди ясного неба.

Причем уходит Андрей Анатольевич не только с позиции секретаря Генсовета «ЕР», но и с позиции вице-спикера Совфеда. То ли это какой-то невероятный косяк, о котором мы не знаем, то ли проверка на лояльность и готовность выполнить любую задачу, куда начальник пошлет. В конце концов, Турчак не бедный человек и всегда мог отказаться, уйдя в семейный бизнес.

Мы точно знаем, что люди с куда меньшим рангом, замминистры и вице-губеры, отказывались от разных экономически более развитых регионов, и при этом некоторые из них потом получали другие, более заманчивые регионы и позиции. Кадровая загадка, на которую мы не скоро получим публичный ответ.

Политолог Алексей Чеснаков

Перемещения в политическом пространстве в прошлые годы никак не портили Андрея Турчака. Сколько я его знаю, он всегда отличался двумя редкими в наше время качествами: порядочностью и отзывчивостью.

Сдается, что и на новом месте он не потеряет этих важных свойств. Карьерные траектории иногда бывают замысловаты. Моральные принципы остаются неизменными.

Конечно, для Андрея Турчака назначение врио главы республики Алтай — это понижение. Не стоит даже пытаться изобразить обратное. Но вот пытаться представить А. Турчака как списанного актора — тоже не стоит. У него будет еще много возможностей себя проявить.