Президент России Владимир Путин провел в формате видеосвязи встречу с вице-спикером Совета федерации Андреем Турчаком. Глава государства предложил ему возглавить Республику Алтай вместо Олега Хорохордина, который ранее подал в отставку.

«У вас был хороший опыт в регионе, в исполнительных органах власти, в Пскове, с хорошим результатом. Хотел попросить вас вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов», — сказал Путин, добавив, чо имеет в виду Алтай.

Турчак ответил согласием.

«Хочу сказать спасибо за оказанное доверие. Безусловно, я сделаю все для того, чтобы вас не подвести. Республика Алтай, действительно, уникальная земля с большим потенциалом, там живут замечательные и трудолюбивые люди», — сказал вице-спикер Совфеда. Турчак пообещал, сделать все, чтобы заручиться их поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах. «И приложу все свои силы, чтобы по-настоящему раскрыть потенциал Республики Алтай», — добавил он. Андрею Турчаку 48 лет. С 2009 по 2017 годы он возглавлял Псковскую область. После этого занял должность секретаря генсовета ЕР, кресло сенатора и позицию первого зампреда Совфеда. В декабре 2022 года возглавил рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников военной операции на Украине.

«Ъ» ранее назвал Турчака «ключевым политическим менеджером» «Единой России», который отвечал за кадровую политику и оперативное управление партией, а также за ее участие в выборных кампаниях регионального и федерального уровней. По его собственной оценке, вклад ЕР в победу Путина на президентских выборах в марте 2024 года составил 41%.

Политолог Сергей Марков говорил, что назначение Турчака на пост главы Алтая поспособствует развитию региона. По его словам, иметь губернатором человека с таким огромным весом на федеральном уровне — это гарантия мощных инвестиций в регион по линии разных федеральных программ».

Об отставке Хорохордина ранее сообщали источники «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК.

Хорохордин был назначен врио главы Алтая в марте 2019 года после отставки Александра Бердникова, который руководил регионом 13 лет. На выборах сентябре того же года Хорохордин избирался от «Единой России» и набрал почти 59% голосов, обойдя кандидата от КПРФ Виктора Ромашкина (31,64%).

Как пишет «Сибирский экспресс», в конце мая участники военной операции на Украине записали видеообращение с требованием отправить Хорохордина в отставку и назначить руководителем республики «патриота России и Республики Алтай».