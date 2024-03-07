В России нет «черного рынка» по обмену военнопленными и пыток над ними, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телегам-канале. Таким образом он отреагировал на публикацию британской газеты The Times, в которой утверждалось, что чеченские власти якобы «активно скупают» украинских военнопленных для их последующего обмена на пленных чеченцев.

В материале издания, в частности, приводятся слова пресс-секретаря украинского координационного штаба по общению с военнопленными Петра Яценко.

«Были случаи, когда они покупали наших раненых у российской армии, увозили их в столицу Чечни Грозный, а затем обменивали на своих», — утверждает он.

В качестве примера The Times приводит украинского военнослужащего Вячеслава Левицкого, которого в феврале 2023 года взяли в плен военные ДНР, а затем якобы «продали чеченцам».

По информации газеты, мужчина был ранен в обе ноги и живот во время ночного налета на его позицию. На следующий день он пришел в сознание, но оказался один и несколько дней пытался найти остальных бойцов своего подразделения. В итоге он добрался до украинской границы, но обнаружил, что она захвачена российскими военнослужащими, пишет издание.

«Западные и украинские СМИ запустили очередной фейк о существовании в России некоего черного рынка, откуда мы закупаем украинских военнопленных для их последующего обмена на пленных чеченцев. В качестве героя этого материала они выбрали человека, которому мы спасли жизнь. <…> Я со всей ответственностью заявляю, что ни в России, ни в Чеченской Республике нет никаких черных рынков по обмену военнопленными и пыток по отношению к ним», — написал Кадыров, комментируя эту публикацию.

Сам Левицкий в разговоре с The Times рассказал, что «похитители из ДНР» не оказали ему никакой медицинской помощи и избили лопатой, а через два дня отвезли его на чеченскую позицию и сказали, что он едет в Грозный. В Чечне украинского военнослужащего отвезли в больницу — ампутировали ему обе ноги и руки. По словам Левицкого, чеченцы его «никогда не били» и «дали ему инвалидное кресло».

После выздоровления его отвели в подвал, где находились еще 60 украинских военнопленных, которых готовили к обмену на пятерых чеченцев, утверждает Левицкий. Как пишет The Times, в июне 2023 года он вернулся домой.

Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале пишет, что Левицкий сдался в плен бойцам спецназа «Ахмат» в апреле 2023 года.

«Наши ребята наткнулись на Вячеслава через десять дней, после того как его раненым бросили свои же сослуживцы. У него были перебиты ноги и обморожены руки, поэтому его оперативно доставили в Грозный, где ему оказали всю необходимую помощь», — утверждает глава Чечни.

По его словам, конечности Левицкому пришлось ампутировать из-за начавшейся у него гангрены.

«Но западные СМИ пишут, что мы у кого-то выкупили находящегося при смерти Вячеслава, привезли его в Грозный, отрезали ему руки и ноги, чтобы впоследствии обменять его именно на чеченца. Этой откровенной чушью они кормят свою аудиторию», — отметил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что после окончания лечения Левицкого и еще двух пленных передали украинской стороне, а взамен вернули трех российских военных, которые «даже не являются уроженцами Чеченской Республики». Вопросом обмена, по его словам, занимался депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, а «процедура проходила строго в рамках международного законодательства при активной поддержке со стороны Минобороны России».