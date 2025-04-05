Глава Чечни Рамзан Кадыров 4 апреля 2007 года исполнил обет кровной мести за гибель своего отца Ахмата Кадырова. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале. Операцию по мести, по его словам, возглавил спикер парламента республики — Магомед Даудов. Сам Кадыров не принимал в ней участия из-за скорого вступления в новую должность.

Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта, который произошел на стадионе в Грозном. Ответственность за произошедшее на себя взял лидер незаконных вооруженных формирований Сулейман Имурзаев (Хайрулла). Рамзан Кадыров рассказал, что дал кровную клятву на могиле отца, что не пожалеет «ни средств, ни сил для того, чтобы покарать совершивших этот кровавый теракт».

Кадыров отметил, что для него было важно «отомстить за кровь» отца до вступления в должность главы Чечни.

«В глазах членов моего рода, моей семьи, да и в собственных глазах я никак не мог занять место неотомщенного ОТЦА. Это не в наших традициях», — пояснил он.

На протяжении шести месяцев Рамзан Кадыров с Магомедом Даудовым пытались поймать Сулеймана Имурзаева живым, но это оказалось «сложность задачей». В канун инаугурации Кадырова они отказались от этой идеи и стали реализовывать план по «ликвидации Хайруллы».

Рамзан Кадыров вспоминает, что собирался отправиться «в горный регион», но Даудов предложил ему остаться и «готовиться к завтрашнему важному дню». В результате в ночь на 5 апреля 2007 года небольшая штурмовая группа во главе с Даудовым отследили и уничтожили Хайруллу.

«Для меня это была бессонная ночь. Под утро мне позвонил Магомед Даудов и сообщил, что кровь моего ДОРОГОГО ОТЦА Ахмата-Хаджи отомщена. <…> Я благодарю всех, кто помогал мне в этом деле СПРАВЕДЛИВОСТИ и ЧЕСТИ», — отметил Кадыров.

Он добавил, что за успешную ликвидацию организатора теракта 9 мая 2004 года и многолетнюю доблестную службу в рядах правоохранительных органов Даудов был удостоен звания Героя России.