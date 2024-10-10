Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не придавать «национальный окрас» конфликту в московском офисе Wildberries и обращаться лично к нему, если у кого-то «есть претензии к кадыровцам». Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

«Есть люди, которые старательно придают этому национальный окрас и заявляют, что зачинщиками конфликта якобы являются кадыровцы. <…> Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем», — пояснил глава республики.

Он добавил, что «глубоко заблуждается» тот, кто считает, что на бытовой почве можно стравить целые народы. «За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет. Я жду!» — подчеркнул Кадров.

В самом видео, которое было записано на совещании Кадырова с силовиками, глава республики упомянул в контексте инцидента в офисе Wildberries сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова.

«У меня имеется информация, что эти трое хотели не только отобрать бизнес у этой женщины, но и убить меня. Известна и сумма, которая за это предлагалась. И если они не докажут обратное, я объявлю им кровную месть!», — сказал глава республики на чеченском языке.

18 июня компания Wildberries объявила о слиянии с оператором наружной рекламы Russ для «совместного создания новейшей цифровой торговой платформы». Татьяна Ким отмечала, что она будет возглавлять объединенную компанию. Такие изменения, по ее словам, не повлияют на работу маркетплейса.

В конце июля Кадыров заявил, что муж основательницы WB — Владислав Бакальчук — обратился к нему с просьбой помочь из-за «серьезных проблем» в семье и бизнесе. По словам главы республики, речь шла о «наглом рейдерском захвате» Wildberries, рычаги которого находятся «в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян» и «нескольких известных кавказцев».

Бакальчук утверждал, что его жена работает с компанией, пытающейся «отжать бизнес» под видом слияния и «вывести активы». В ответ на это Ким сообщила, что объединение компаний было «с самого начала» согласовано с ее супругом. Позднее она подала на развод.

Осенью скандал вокруг Wildberries принял новый оборот: 18 сентября возле московского офиса Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба, в результате которой погибли два охранника компании.

Бакальчук заявил, что подвергся покушению, когда пришел в офис на переговоры по поводу строительства складов WB. Пресс-служба Wildberries и Татьяна Ким отрицают, что такие переговоры планировались. По их версии, стрельбу открыли люди, пришедшие с Бакальчуком.

Бизнесмена после инцидента задержали на 48 часов и предъявили ему обвинение по четырем статьям: об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. По делу о стрельбе арестованы 30 человек. Бакальчук заявил, что жив и остается на свободе благодаря главе Чечни Рамзану Кадырову.