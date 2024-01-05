Температура воздуха в Москве повысится после новогодних выходных, в начале рабочей недели. Однако затем столицу ждет новое похолодание. Об этом «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погода начнет меняться во вторник, 9 января. «Воздушные массы изменят циркуляцию и будут поступать с запада. Ночь еще холодная, температура минус 20 — минус 15 градусов, а днем — от минус 8 до минус 3. Но такая температура примерно на 5 градусов ниже нормы», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, в последующие дни в Москве ожидается «более мягкая погода», по сравнению с первой неделей января. В среду и в четверг ночные температуры прогнозируются в диапазоне от -12°C до -7°C, днем будет от -10°C до -5°C.

Однако небольшое потепление продлится недолго.

«Ближе к старому Новому году — опять понижение температуры. Не такое сильное, но все равно понижение», — сообщил Вильфанд.

Метеоролог также рассказал RT, что на Рождество в Москве будет до -25 °С, в области — до -28 °С. Вильфанд подчеркнул, что погода в столичном регионе «соответствует январю, но не московскому, а январю на Ямале».

Столичное управление МЧС в свою очередь сообщает, что с 6 по 8 января в Москве сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-15°С ниже нормы. Ведомство рекомендует не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы и не оставлять детей одних в комнате с включенными нагревательными приборами.

Ранее сообщалось, что жители нескольких районов Подмосковья остались без тепла и света из-за аварий на теплотрассе, трансформаторах и электроподстанциях.