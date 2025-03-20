Способ остановить инфляцию в России (которая в 2024 году составила 9,52%) назвал в специнтервью RTVI глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов. По мнению политика, нужно на государственном уровне закрепить максимальный размер наценки на группу из 25-28 товаров.

Миронов напомнил, что реальная инфляция измеряется двузначными числами, что отображают ценники в магазинах. По словам депутата, сегодня проблема № 1 в стране — цены на продукты питания, об этом говорится в каждом обращении к народным избранникам. Отдельно он отметил стоимость масла и куриных яиц, которые «улетели в заоблачную высоту».

«Там ипотека ушла на вторую тему, проблемы здравоохранения, то, что люди недовольны повышением пенсионного возраста, — всё ушло на второй план. Вот любое письмо берешь, читаешь, первое: «Прекратите рост цен!», «Когда же вы вообще наведете порядок по ценам на продукты питания?»», — поделился Миронов.

«Справороссы» предлагают правительству составить список из 25-28 необходимых, базовых продуктов питания, которые люди покупают каждый день. На эти товары, по задумке законодателей, следует установить максимальную наценку в 15%.

По словам Миронова, противники этой идеи утверждают, что при таком сценарии ритейлеры просто уберут невыгодные для себя товары с полок. В качестве контрпримера Миронов привел ситуацию в Ямало-Ненецком автономном округе в 2008 году. Тогда подобный список составил губернатор Дмитрий Кобылкин, а торговые сети отреагировали как раз бойкотом товаров из этого списка.

«Он их вызывает и говорит: «Ребята, 24 часа: либо продукты возвращаются по моей цене, либо вы все прекращаете работу навсегда на Ямале, все сети я закрываю». Они поняли, что он не шутит, вернули. Через полгода приходят к нему и говорят: «Дмитрий Николаевич, вы знаете, это, оказывается, выгодно». Дело в том, что да, это не огромная торговая наценка — 15%. Но это то, что люди покупают каждый день. И они по итогу за несколько месяцев поняли, что они в хорошей прибыли, т. е. всё это работает», — объяснил Сергей Миронов.

Политик также напомнил, что при расчете инфляции учитывается примерно 400 параметров, что может дать смазанную картину по отдельным видам товаров. Так, путевка в Эмираты, например, может значительно подешеветь, и это скажется на общем уровне инфляции. При этом может подорожать масло или продукты питания, но это, по словам Миронова, «никого не касается».