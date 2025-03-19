Случаи заболевания «попкорновой болезнью» легких (облитерирующий бронхиолит) из-за употребления вейпов и электронных сигарет были выявлены среди подростков в Томске, сообщило областное управление Роспотребнадзора. Кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман рассказал RTVI, что представляет из себя это заболевание и в чем заключаются риски для пациентов.

В сообщении Роспотребнадзора говорится, что речь идет об облитерирующем бронхиолите — заболевании, поражающем бронхиолы, также известном как EVALI. Оно проявляется в виде воспаления, образования рубцов, сужения бронхиол. Выявляется заболевание при прослушивании легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна. «Впервые EVALI диагностировано в 2019 году в США. Сегодня медицина не имеет эффективного лечения для этой формы бронхиолита. Тяжелое заболевание вызывает ароматизатор диацетил. Он безопасен, если употреблять его вместе с едой, но может вызывать болезни легких, если регулярно его вдыхать», — отметили в Роспотребнадзоре.

Причины заболевания

Точная причина возникновения «болезни вейперов» или вейп-ассоциированного поражения легких (EVALI) в настоящий момент до конца не ясна, отметил Пальман. Речь может идти как об особенностях индивидуальной реактивности организма, так и о специфике химического состава жидкости для вейпов.

«Я подозреваю, что так как все эти смеси абсолютно никак не сертифицированы, то периодически там могут попадаться субстанции, имеющие какую-то агрессивную составляющую, которые потенциально могут вызывать токсическое поражение легких. Но в итоге есть несколько вариантов того, что может произойти в результате. Может произойти, условно говоря, химическое легочное воспаление, и там будет как при ковиде: «матовое стекло», так называемый пневмонит — воспаление легочной ткани, но связанное не с вирусом или бактерией, а с этим агрессивным химическим воздействием», — отметил он.

В случае, когда такая «агрессия» направлена на бронхиальную систему, худшим вариантом может стать возникновение бронхиолита.

«Бронхиолы — это те крошечные бронхиальные трубочки, которые находятся в конце самых мелких бронхов и соединяют их с воздушными мешочками альвеолами, через стенки которых происходит газообмен. И если происходит воспаление и резкое сужение этих бронхиол, а речь идет об их значительной закупорке, то резко нарушается газообмен. И у человека, внешне, по клиническим проявлениям — одышка, а по сути — достаточно тяжелая, острая дыхательная недостаточность» , — пояснил Пальман.

По его словам, в таких ситуациях может складываться тяжелая картина, угрожающая жизни пациента, требующая реанимации и порой приводящая к смертельному исходу.

«Это из той же категории, как смерть на пожаре не от термического воздействия или отравления продуктами горения, а из-за того, что легкие подверглись такой внешней агрессии. И возникла связанная с этой внешней агрессией воспалительная реакция, с поражением легочной ткани, с поражением мельчайших бронхов», — сказал пульмонолог.

Аналогичные ситуации также могут возникать при работе на химическом производстве, добавил Пальман.

«Только если пожар и техногенные катастрофы — это разовое событие и трагедия, то тут люди широким жестом начинают сами себе заполнять легкие всякой гадостью. Гадость не сертифицирована, гадость не регламентирована, и при неудачном стечении обстоятельств, наличии какой-то нехорошей субстанции или индивидуальной реактивности человека, мы получаем приблизительно то же самое, как у человека, надышавшегося при серьезной аварии», — отметил собеседник RTVI.

Симптомы

Как уточнил Пальман, главным симптомом, который может говорить о наличии бронхиолита, служит прогрессирующая одышка. Наличие кашля или других признаков относится к индивидуальным особенностям.

«„Болезнь вейперов“ внешне — это в первую очередь одышка. Причем там могут быть варианты как достаточно острого начала, так и возникновение «исподволь» с последующим развитием на протяжении нескольких часов или даже дней», — отметил он.

Эксперт также предположил, что в настоящий момент врачи могут часто принимать бронхиолит за респираторную вирусную инфекцию из-за их внешней схожести.

«Так как врачи еще не имеют какой-то большой настороженности, случаи не столь четкие, не столь яркие и „не по учебнику“, то картину сочетания, предположим, „матового стекла“ и дыхательной недостаточности сейчас под шумок могут в какой-то степени списывать на случаи сохраняющихся ковидных вирусов. Внешне это может быть очень похоже», — пояснил Пальман.

В связи с отсутствием достаточной статистики по EVALI в настоящий момент также затруднительно определить, какие сопутствующие заболевания могут повысить риск развития бронхиолита.

Как проходит лечение

Если пациента с бронхиолитом «вовремя поймали», то процесс лечения будет зависеть от везения больного, отметил Пальман.

«Выздоровление может пройти не просто через госпитализацию, а может дойти вплоть до реанимации и искусственной вентиляции легких. Должно быть очень интенсивное лечение с достаточно тяжелыми, сильнодействующими препаратами», — пояснил он.

Пальман также предостерег от самолечения с помощью антибиотиков, которые могут понадобиться только в случае, если поверх поражения легкого разовьется бактериальная пневмония.

«Но именно тот момент, когда молодому человеку стало плохо — „ладно, обойдется“, „так, что-то не обходится, попью-ка я антибиотики“ — может привести к тому, что значительная часть времени, необходимая для правильного лечения может быть упущена. Это не лечится антибиотиками. Кашель, одышка, температура — это не синоним антибиотиков. Необходимость приема антибиотиков надо доказывать, и должен это делать врач», — подчеркнул собеседник RTVI.