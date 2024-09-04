Осенью Госдума может рассмотреть законопроект о полном запрете продажи вейпов. Опасения по поводу их влияния на здоровье выразил президент России Владимир Путин. Минздрав ранее предупредил, что курение вейпов вызывает новую болезнь легких EVALI и увеличивает вероятность рождения детей с недостаточным весом.

О том, как организм разрушается при употреблении электронных сигарет и могут ли они помочь бросить курить, рассказала RTVI Маринэ Гамбарян, доктор медицинских наук, глава Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава.

Какие болезни могут вызвать вейпы, кроме EVALI?

EVALI — это острое ингаляционное поражение легких вследствие курения электронных сигарет и вейпов. Но помимо EVALI вейпы могут вызвать и другие острые состояния — например, острые сосудистые реакции, когда человек сразу после парения через несколько часов умирает от непонятной причины.

Секрет в том, что мягкий и сладкий пар не ощущается как нечто опасное, и, находясь в иллюзии его безвредности, его можно, не замечая, потреблять в больших количествах, чего нельзя делать с табачным дымом при курении обычных сигарет, так как едкий табачный дым сразу вызывает признаки интоксикации, тошноту, рвоту. Но при потреблении электронных сигарет именно с таким легким, мягким и сладким паром поступает очень много крайне токсичного никотина и других отравляющих веществ, совершенно незаметно для курящего. Поэтому отравления здесь гораздо опаснее.

Вейпы вызывают и другие хронические сердечно-сосудистые, респираторные заболевания, импотенцию, рак, а еще поражение ДНК и его способности к восстановлению. Это также может привести к развитию различных видов онкологических заболеваний. С появлением электронных сигарет стала появляться очень редкая и очень злокачественная форма рака легких, которая развивается в самих дистальных бронхиолах и в легочной ткани, трудно диагностируемая и практически неизлечимая.

Могут ли вейпы помочь бросить курить?

Крупное исследование показало, что люди, которые имели хроническую обструктивную болезнь легких или имели риск этого заболевания, самостоятельно переходили на вейпы, думая, что они облегчат их ситуацию или помогут им бросить курить. Так вот, у людей, которые переходили на электронные сигареты, длительность обострения хронической обструктивной болезни легких и хронического бронхита была дольше. Функция внешнего дыхания тоже поражалась.

Исследователи пришли к выводу, что электронные сигареты не только не помогают бросить курить, но и еще и ухудшают состояние пациентов, которые имеют риск хронической обструктивной болезни легких или само заболевание.

Как электронные сигареты влияют на рождаемость?

Вещества, которые содержатся в парах электронных сигарет, так же, как табачный дым, влияют на качество и количество спермы, они могут привести к эректильной дисфункции или к нарушениям репродукции. Конечно, это опасно и для женщин, они снижают репродуктивные функции. Точно так же, как и обычные сигареты, они приводят к сложностям с зачатием, могут быть выкидыши. И дети, конечно, могут родиться с малым весом, как при курении обычных, так и электронных сигарет.

И обычные табачные изделия, и электронные сигареты могут вызвать тревожные неврозы, особенно у детей, которые сами курят, подвергаются воздействию табачного дыма и паров электронных сигарет или рождаются от курящих женщин.

Нужно ли запрещать вейпы?

Моя точка зрения и точка зрения медицинского сообщества состоит в том, что электронные сигареты надо запретить, пока их распространенность не выросла до обычных сигарет. Надо запретить ввоз, оборот продажи и потребления электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака, потому что все законодательные меры, которые приняты в отношении этих продуктов с 2020 года, не работают. Реклама продолжается, открытые витрины пестрят этой продукцией, можно купить любой аромат, даже немыслимый, тебе предлагают все что угодно.